Vallási értelemben a lelki megtisztulás szorosan kapcsolódik a böjt fogalmához, ilyenkor a böjtölők jellemzően az állati eredetű táplálékot vonják meg maguktól, de a vallásos emberek között sem ritkák az extrémebb kivételek, akik igyekeznek ilyenkor minél kevesebb táplálékot magukhoz venni. Táplálkozástudományi értelemben a megtisztulás mellett a fogyni vágyáshoz köthető szorosan a böjt, méregtelenítés céljából. És hogy miért szeretnénk méregteleníteni?

Angelika szerint azért, mert vannak olyan méreganyagok, amelyek a szövetekben és a sejtekben (máj, vese, gyomor) elraktározódhatnak. Egy optimálisan működő anyagcsere azonban segítség és kényszer nélkül is méregtelenít, hiszen alapvetően a szervezet mechanizmusai (vese kiválasztása, máj-epe szekréció, légzés) folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szervezet homeosztázisára veszélyes vegyületek távozzanak a szervezetből – hangsúlyozza. Azt is kiemeli, hogy a böjtöt sokan koplalásként értelmezik, az éhezés kockázata pedig egyenes arányban növekszik a böjt hosszával, különösen egy már beteg szervezetben.

A méregtelenítés során észlelt változások pedig valójában nem a megtisztulás, sokkal inkább a szervezet éhezéshez való alkalmazkodásának tünetei. Ilyenkor gyakran felléphet az úgynevezett böjtkrízis jelensége, aminek a tüneteiért az éhségérzet, fejfájás, szédülés, alacsony vérnyomás, fáradékonyság, általános rossz közérzet, erős szagú vizelet és lehelet is lehetnek.

– A böjtkrízis általában néhány nap alatt megszűnik, ennek oka azonban nem a méreganyagok távozása, hanem az, hogy az anyagcsere átáll egy új, egyensúlyi állapotra. A kevesebbet evéssel lassul az anyagcsere, ami miatt a szervezet fokozott zsírraktározásba kezd, vésztartalékot halmoz fel. Ez vezet a jól ismert jojóeffektushoz: amikor egy koplalási időszakot követően visszatérünk a normál, megszokott táplálkozásunkhoz, visszajönnek a kilók – emeli ki Angelika, aki hangsúlyozza: néhány nap alatt jelentős változásokat nem lehet elérni. És bár vannak arról tapasztalatok, hogy a kísérletezők úgy érzik, mintha „megtisztultak” volna, de ezt tudományos vizsgálat nem indokolja, ahogy azt sem, hogy méreganyag ilyen formában tudna ürülni.

Ezzel együtt, ha valaki mégis szeretné kipróbálni a böjtöt, fontos, hogy az étrendjét fokozatosan alakítsa át, majd vissza a megszokott állapotba és óvakodjon a böjt előtti gazdag lakomáktól. – Önállóan a rövid, egy-három napos böjtöket lehet biztonságos alkalmazni, de az ennél hosszabb böjt csak szakember, pontosabban úgynevezett böjtteam vezetése mellett ajánlott – hangsúlyozza.