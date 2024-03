A szakállas agáma Ausztráliából származó gyík, melyek nem nőnek túlságosan nagyra: a maximális méretük a nemüktől is függően 30-60 centiméter között alakul, így a fekvő terráriumból is elég nekik egy kisebb, avagy közepes. A várható élettartamuk átlagosan 10-14 év, így elég sokáig tudnak gazdáiknak örömöt szerezni.

Az agáma igen barátságos állat

Fotó: Unger Tamás

Nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek az állattartók körében a szakállas agáma

- Annak idején, egészen pontosan 2018-ban feleségemnek vásároltam Tökfejűt születésnapjára, mivel ő egy különleges állatot szeretett volna. Így kutya, avagy macska szóba sem jöhetett. Akkor még csak pár hónapos volt a kis agáma. Az első időkben igen nagy szabadságot és törődést kapott, mert akkor még nem született meg a kislányunk. Tényleg napi rendszerességgel vettük ki a terráriumból és bebarangolhatta az egész lakást. Legjobban a cipők között érezte magát, kereste a rejtett zugokat - tekintett vissza a múltba Hidegh Zsolt, aki a folytatásban arra is kitért, hogy a tartási körülmények kialakítása sem volt bonyolult. Elmondása szerint talán a legfontosabb a megfelelő meleg hőmérséklet biztosítása volt, amit egy melegítőlappal és lámpával oldottak meg. Lényegében a terrárium alján lévő homok is felmelegedik, így több irányból is kapja a meleget a gyík.

- Egy igen barátságos fajról van szó, nagyon gyorsan hozzászokik az emberhez. Mi az első időszakban főként állati fehérjével, különböző rovarokkal tápláltuk, aztán később már a gyümölcsök, a zöldségek is az étrendjébe kerültek. Ma már 60-70 százalékban utóbbit fogyasztja. Mi a terráriumot két-három havonta szoktuk alaposan kitisztítani. Tényleg igen kevés törődést igényel. Mióta megszületett a kislányunk azért jóval ritkábban vesszük ki a lakhelyéről, mert azért mégis csak csótányokat, férgeket is eszik. De azért a gyerkőc szereti, sokszor megsimogatja, viszont utána elvárás a kézmosás. Most az agáma lényegében egyedül van egy szobában és láthatóan élvezi a nyugalmat - fogalmazott Hideghné Izabella, aki azt is elárulta, hogy Tökfejű nőstény, ami tavaly derült ki, amikor tojásokat rakott, ám ezekből természetesen nem lettek utódok. Lényeg a lényeg, a Hideghék nyugodt szívvel ajánlja másoknak is a szakállas agáma tartását. Ez az ajánlás pedig olyan jól sikerült, hogy Izabella testvérének családja is vásárolt két példányt: Kópé és Emma pedig akár még újabb kis agámákkal ajándékozhatja meg őket.