Az uborka hidratál és nagyon jó gyógyír a vízhiányos bőrre is. Összehúzza a pórusokat, feszessé és rugalmassá teszi a bőrt, ráadásul a szemünk alatti karikákat is jól nyugtatják.

A fáradt szemek csodaszere az uborkakarika

Amikor reggel bedagadt szemekkel ébredünk, vagy esetleg túlzásba visszük az olvasást, netán számítógépnél dolgozunk hosszabb ideig, akkor csak egy-egy uborkakarikát helyezzünk el mindkét szemre, majd relaxáljunk, amíg kifejti szemnyugtató és -frissítő hatását. Valódi újjászületés-élményt nyújt ez a kezelés.

Frissítő pakolás – reszelve, tejszínnel

Nem lesz időnk a szépítkezésre? Az alábbi néhány pakolás kíméli a bőrt, így az utolsó pillanatban is feltehetjük őket. Használhatjuk minden bőrtípusra: kiváló az uborka pakolásként is. Reszeljünk le egy keveset, miután alaposan megmostuk, és tegyük az arcunkra. Ha száraz a bőrünk, keverjünk hozzá egy kis tejszínt. Hidratálja és frissíti a bőrt, ráadásul a benne található anyagok még feszesítenek is. Vitaminbomba: alma és méz húsz percig Reszeljünk le egy almát héjával együtt, majd keverjünk hozzá két evőkanál mézet. Tegyük az arcunkra, hagyjuk hatni húsz percet, majd mossuk le. Utána nyugtató kamillateával töröljük át az arcunkat!

Száraz arcbőrre: avokádós-joghurtos hidratálás

Az avokádó igazi csodatevő, ha száraz bőrről van szó, hiszen remekül tudja hidratálni azt. Egyszerűen készíthetünk belőle arcpakolást, ha egy érett avokádó belsejét egynemű pasztává keverjük egy teáskanál joghurttal, egy teáskanál olívaolajjal és egy teáskanál mézzel. Vigyük fel a keveréket a bőrünkre és hagyjuk hatni nagyjából 20 percig, majd alaposan mossuk le!

Két hideg kiskanál a szemünk alatti részt frissíti

Extra tipp: tartsunk a biztonság kedvéért két kiskanalat a hűtőben. Ezek jó szolgálatot tehetnek reggel: mielőtt kifestenénk a szemünket, tegyük alá a két kiskanalat. A hideg felgyorsítja az anyagcserét és felfrissíti a tekintetet – és már indulhatunk is!

Kapcsolódó: