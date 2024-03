A szakterületen egyedülálló, országhatárokon is átívelő, tematikus tojásdíszítő pályázat célja a Kárpát-medence és Moldva húsvéti hagyományainak megismertetése, népszerűsítése volt. Egyúttal Tankó Anna gyimesközéploki származású tojásíró asszony, az egyesület alapító tagja emléke előtt is tisztelgett. Múlt szombaton a Hagyományok Házában rendezték a díjkiosztót – ott vette át oklevelét Virág, aki három darab piros és mély lila színű, viasszal írt tojást küldött a kiírásra. A díjazott különleges hímes tojások most üveg vitrinben vannak. Korábbi munkáiból hozott mutatóba szerkesztőségünkbe a húszéves, anyagmérnöknek tanuló fiatal. Virágról megtudtuk: három éve kezdte ezt a kreatív kézműves tevékenységet, a kárpátaljai származású, Szombathelyen élő Gajdos Zsuzsanna hímestojás festő népi iparművészt tekinti mentorának. A versenyre a kiírásnak megfelelően tulipán motívummal díszítette a tojásokat, a könyvekből, internetről kiválasztott mintákat kissé újragondolva – a három tojás így sorozatot alkot.

A pályázatra beérkezett anyagokból Hímeseknek tulipán kertje címmel kiállítás nyílt a Hagyományok Háza Átriumában. Az alkotók tudásuk legjavából merítve mutatják be a Kárpát-medencei hagyományok tojásdíszítésének változatosságát, a közösség sokszínűségét és egyéni alkotói talentumaikat. A többségében viasszal írt hímes tojások mellett helyet kapnak a karcolt, szalmarátétes és drótozott tojások is, melyekben a tulipán motívum a közös. A tárlat ingyenesen megtekinthető nyitvatartási időben április 13-ig. A Virággal készült interjút húsvéti lapszámunkban olvashatják.