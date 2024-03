A Kámoni Arborétumba érdemes ellátogatni a napokban. Előbújtak a kora tavaszi virágok, így virágszőnyeget alkotnak a tavaszi tőzikék, a hóvirágok, a sáfrányok, kék csillagvirágok és még téltemetőt is látni. Az arborétumban már szirmait bontja a magnólia, a tavaszi bangita, a varázsmogyoró. A rovarok is előbújtak, látni méheket, dongókat és lepkéket is. Készítettem pár képet erről a varázslatos helyről, melyeket örömmel osztok meg önökkel is - írta olvasónk Lakotárné Lőrincz Edit, akitől képeket is kaptunk.