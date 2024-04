A Termékenységtudatosság hete április 23-tól április 27-ig tartó, egyedülálló összefogással megvalósuló, edukációs rendezvénysorozat, melynek során előadásokon és interaktív programokon mutatják be a reproduktív egészség és a családtervezés különböző aspektusait.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatóság szakmai védnöksége mellett, az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, a Felelősen Magadért Egyesület, a Dr. Kőrösi Tamás Alapítvány és a KétIgen Alapítvány fogott össze, hogy izgalmas és tabudöntögető programsorozattal hívja fel a Z-generáció, valamint a fiatal párok figyelmét arra, hogy a petefészek nem botoxolható, de a férfiak sem viszik sírba a nemzőképességüket.

Magyarországon jelenleg minden hatodik párkapcsolatban termékenységi problémával küzdenek. Túlzás nélkül állítható, hogy a meddőség mára népbetegséggé vált. Szeretnék, ha a gyermekvállalás előtt álló, vagy abban még nem is gondolkodó korosztály is tisztában lenne azzal, hogy az életmód és az életkor rendkívüli mértékben befolyásolhatja, hogy milyen eséllyel lesz egy párnak később gyermeke. Az országos roadshow-n felhívják a Z-generáció figyelmét arra, hogy ez a kérdéskör, közelebb van, mint gondolnák, és már ma is sokat tehetnek annak érdekében, hogy később annyi gyermekük születhessen, amennyit szeretnének. Továbbá tér és lehetőség nyílik a már családalapítást tervező pároknak, hogy hiteles előadásokat hallgathassanak meg a témában, és személyesen találkozhassanak a reprodukciós egészségmegőrzés elismert hazai szakértőivel, naprakész információt kapjanak arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha gyermeket szeretnének. További információk a www.termekenysegtudatossag.hu oldalon.