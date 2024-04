- Érdekes élmény volt viszontlátnom a Vas Népében és a vaol.hu-n – mesélte a sárvári Fehér Barbara Kyoko. – Mindig figyelem, mennyi szívet sikerült eddig gyűjtenem. A fotózás jó hangulatban telt, mindenki kedvesen és türelmesen tette a dolgát. Izgultam, mert korábban sosem voltam fotózáson. A versenyre azért jelentkeztem, mert hajtott kíváncsiság: vajon képes lennék ilyen helyzetben jól helytállni. Sokáig nagyon gátlásos lány voltam.

A sárvári Fehér Barbara Kyoko már most meghatározó élményeket szerzett.

Fotó: Szendi Péter

Megtudtuk, a sárvári Barbara apai ágon japán felmenőkkel rendelkezik. Így kapta a második nevét a Kyoko, ami az egyik japán átírás szerint „Kiotói lány”-t jelent.

Barbara az NYME Savaria Egyetemi Központjában szerzett geográfusi végzettséget. Később elvégezte a rekreáló masszőr képzést. Négy nyelven, magyarul, japánul, angolul és németül jól beszél. Szeretne még többet megtudni az őskövületekről, azok keletkezéséről.

- Jelenleg főleg a nyelvekkel és a kreativitással kapcsolatos munkáim vannak – folytatta. – Mindezek mellett fordítok. Szabadidőmben jelmezek készítésével foglalkozom, az egyik magazinban barkácstippeket adok. A Nádasdy Kulturális Központban japánnal kapcsolatos előadásokat tartok. Azt Amiyume Japán Klub vezetője vagyok. Szívügyemen viselem a japán kultúra megismertetését. Szenvedélyem a keleti zenék gyűjtése és a természetes életmód.

