Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Vasban, Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

Tündérszépek: Fehér Barbara Kyoko és Fehér Beatrix

Előző írásunkban a Tündérszépek közül a balogunyomi Máriát és a szombathelyi Lilient mutattuk be, most pedig jobban megismerhetik a sárvári Barbara Kyokot és a celldömölki Beatrixot .

A harmincöt éves sárvári Fehér Barbara Kyoko az NYME Savaria Egyetemi Központjában szerzett geográfusi végzettséget. Szívügyének tekinti japán kultúra megismertetését. Szabadidejében jelmezek készítésével foglalkozik. A Tündérszépek szépségversenyre azért jelentkezett, mert hajtotta a kíváncsiság: képes-e egy ilyen helyzetben is helyt állni. Sokáig, ugyanis nagyon gátlásos volt.

Barbara 177 centiméter magas, csillagjegye vízöntő. Kedvenc étele a sushi, itala a sárkánygyümölcslé. A távol-keleti és indián zenéket szereti, kedvenc parfümje az Alverde.