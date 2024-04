Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Vasban, Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A kapott szívek átlaga alapján a régióból egy lány léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Vármegyénként a legszebb lányt szakmai zsűri juttatja a döntőbe.

Vasból már két lányt is bemutattunk, most pedig jobban is megismerhetik őket.

A tizennyolc éves Ávár Mária Balogunyomból jelentkezett Tündérszépek szépségversenyre. Jelenleg az egyik szombathelyi középiskolában az érettségijére készül. Két és fél évig szertornázott, egy évet pedig bokszolt. Ez utóbbit majd szeretné folytatni. Mint mondta, most először vesz részt szépségversenyen. Célja, megbizonyosodni arról, hogy alkalmas modellnek, mindig szeret új dolgokat kipróbálni.

Mária 173 centiméter magas, csillagjegye skorpió, kedvenc étele a császármorzsa, itala pedig a narancslé. Kedvenc zenéje: Halsey – Sorry, parfümje a Prada Paradoxe