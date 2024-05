- Az ember bevállalt sorsában egy nagyon komoly szeletet képez a munka, hivatás. Áldásos volna, ha mindenki azt csinálhatná, amihez ért, és amit szívvel-lélekkel végez. Ebben, illetve ennek feltárásában nagy segítséget nyújthat az önismereti asztrológia.

A munka nem mindenki számára jelenti ugyanazt: van, akinek kötelesség, és a megélhetés forrása, míg másoknak szolgálat, közösségi tevékenység, vagy épp karrier, önmegvalósítás. Fontos volna, hogy a munkánk egyben a hobbink is legyen, de legalábbis olyan tevékenység, amit örömmel, és szívesen végzünk. Az asztrológiai képletelemzés megmutatja, milyen a működésünk, és ez alapján milyen típusú munka passzol hozzánk. Iránymutatást ad arra vonatkozóan is, hogy például vezetőnek, vagy inkább alkalmazottnak valók vagyunk-e, csoportban, közösségben tudunk-e jobban dolgozni, vagy mondjuk egyéni vállalkozóként. A „sarokpontok” tisztázását követően az asztrológiai jegyek, planéták, fényszögkapcsolatok, előrejelzési technikák megmutatják, hogy – lehetőségeink és képességeink tükrében – hogyan érhetjük el a vágyott munkát. Mindenkinek van olyan életterülete, ahol sikeres tud lenni – kezdte a munkahelyi asztrológia részletezését Balogh Ildikó, aki hozzátette: a siker nagyban függ attól, hogy mihez értünk, mit szeretünk, és miben hiszünk. Jelzésértésű, hogy gyerekként mik szerettünk volna lenni, mi volt az, ami leginkább lekötötte a figyelmünket.

- A gyermek irányultságát nagyon jól fel lehet térképezni, ha a szülőkkel arról beszélgetünk, hogy mit játszott szívesen a gyermek, és ahhoz képest merre indult el. Egy szakma, munka megválasztásánál az is fontos, hogy a gyermek mit lát apánál, anyánál: azt csinálják-e a szülők, amire vágytak, ami érték számukra, vagy egy transzgenerációs minta, esetleg társadalmi elvárás hatására kényszerültek-e bele egy olyan helyzetbe, ami számukra nem feltétlen jó? – fogalmazott az önismereti asztrológus, aki arra is kitért a folytatásban, hogy idővel változunk, így az eredeti munkához való viszonyunk is módosulhat.

- Állandó változásban vagyunk, egyre több tapasztalatot szerzünk, ráadásul a világ felgyorsult. Ezeket a folyamatokat az asztrológiában nyomon lehet követni. A tanult dolgokat jóesetben beépítjük éltünkbe, fejlődünk általuk, ami időről-időre új képességek felbukkanását hozza, ami pedig új kihívásokat generál. Lehet például, hogy valaki gyerekként vasutas akart lenni, az is lett, aztán idővel másfajta kihívásra vágyik, mondjuk fodrász akar lenni, vagy pék. Ez egyáltalán nem probléma, ha az illető nyitott a változásra, és ambiciózus.

Ha a személyes képletben benne van, hogy valaki több mindennel is foglalkozhat, és az adott életszakaszban meg is meri próbálni, akkor érdemes váltani. Egyébként én is ilyen típus vagyok, rengeteg dolgot csináltam az életemben, és mindig kihoztam a legtöbbet abból, amit a sors felkínált. Szerencsésnek tartom magam, hogy az asztrológia, a természetgyógyászat, és a jóga is több évtizedes hobbiból vált hivatássá, de lehet, hogy évek múlva már nem ezt fogom végezni – adott egy helyzetjelentést a saját életéből is Balogh Ildikó, majd arra is kitért, hogy egy gyermek jövőjének feltérképezéséhez a szülők elemzése is szükséges, ugyanis látni kell, hogy a gyerkőc milyen mintákat hordoz.

– Ha a szülők képletében vannak kiemelkedő, vagy kritikus pontok, amik meghatározóak a saját működésükben, akkor először arról beszélünk, mert azok okozhatnak frusztrációt, szorongást a gyermekben. Kérdés az is, hogy a szülők meg tudták-e valósítani az álmaikat, vagy legalább elégedettek-e jelenlegi élethelyzetükkel. A válaszokból érezhető, hogy adott esetben rá akarnak-e erőltetni valamilyen tanulmányt, szakmát, jövőirányt a gyermekre, vagy sem. Ha igen, az általában egy lágy, tudattalan működés. Fontos, hogy ne legyen túl nagy elvárás a gyermek felé, mert akkor könnyen vakvágányra futhat. Ha például a gyerek cukrász akar lenni, de apa és anya ragaszkodik a jogi egyetemhez, akkor az rosszul sülhet el. Ez fordítva is igaz: ha a szülők kétkezű munkát végeznek, de a gyermek egyetemre akar menni, akkor azt is érdemes tiszteletben tartani, és a lehetőségek szerint támogatni. A legszerencsésebb helyzet természetesen az, ha a szülők álma egybevág a gyermek tehetségével, céljaival, ami azért gyakran előfordul, hiszen nem véletlenül születünk az adott családba

– tudtuk meg a szakembertől, aki aztán azt is elmondta, hogy miként zajlik egy beszélgetés, ha munkahelyi asztrológia a téma.

- Az első kérdés, hogy az illető miért akar váltani, és milyen munkára vágyik. Erre sokszor nem is olyan könnyű a válasz, főként, ha valaki épp egy egészségügyi problémával, vagy lelki válsággal küzd. Megnézzük az adott életciklus nehézségeit, fő tendenciáit, mert az sem biztos, hogy adott élethelyzetben mindenképp munkát kell váltania, lehet, hogy elég egy új kolléga, egy másik főnök, új időbeosztás, vagy egy kreatív tevékenység, ami lelkileg emeli, és változást hoz. Lehet, hogy az illető szereti a munkáját, csak nem annál a cégnél, nem abban a műszakban, nem abban a szervezeti felépítésben. Ezeket a részleteket az elemzés során átbeszéljük, így a végére összeáll a puzzle; úgy távozik tőlem a kliens, hogy már tudja, mit, mikor, és hogyan akar meglépni – mondta Balogh Ildikó, aki szerint roppant fontos a munkahelyi légkör is.

– Szerencsés, ha egy helyen több energiatípusú ember dolgozik, így könnyebb a különböző feladatok elvégzése, és az egészséges munkahelyi légkör megteremtése is. A rossz közösség komoly egészségügyi problémákat okozhat.

- Ha nem érzi jól magát valaki, akkor az elemzés mellett egy reflexológiai állapotfelmérést is elvégzek. A kettőből kiderül, milyen az általános állapota, mik a betegséghajlamai. Ezekkel a módszerekkel sok problémát meg lehet előzni, főleg egy nehezebb életszakaszban, ami változások, új kihívások elé állíthatja az illetőt – zárta szavait az önismereti asztrológus, aki abban hisz, hogy a test, lélek, szellem együtt működik, ezért fontos ezek egyensúlyát megtartani.

Hogy ezt miként tegyük, annak részleteiről a Podcast-beszélgetésünkből tudhatnak meg többet, amit ajánlunk szíves figyelmükbe.