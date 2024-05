A nemzetközi állatkísérlet-ellenes szervezet a Cruelty Free International 2018-as kutatásnak tanulmánya szerint, évente több mint 115 millió állaton végeznek a kozmetikai márkák kísérleteket világszerte – mindezt gyakran érzéstelenítés nélkül. Az elborzasztó hatástanulmányok elsősorban a nyulakat, egereket, patkányokat, tengerimalacokat, kutyákat, macskákat, lovakat, és majmokat érintik. Az Európai Unióban már törvény tiltja a kozmetikai célú állatkísérleteket, azonban a világ számos pontján semmilyen szabályozás nem gátolja azokat.

Dudok Anett segített eligazodni a kozmetikai állatkísérletek terén

Fotó: Unger Tamás

Az állatkísérletek nem is mutatnak pontos eredményt

Dudok Anett kozmetikumok gyártásával foglalkozik, termékeiket a Sében található laboratóriumukban és gyártóhelyükön állítják elő, kizárólag állatkísérlet-mentesen. Megkeresésünkre elmondta, hogy az állatokkal végzett tesztek eredményei sok esetben nem is bizonyulnak pontosnak, ennek oka az emberek és az állatok eltérő genetikai háttere. - A Cruelty Free International kutatásai értelmében a hatóanyagok, illetve kész kozmetikai termékek mindegy 90%-a elbukik a humán tesztek alkalmával, mind annak ellenére, hogy azt megelőzőleg állatkísérleteket folytattak – fogalmazott..

Mint mondta, felelős állattartóként, natúrkozmetikum gyártóként, a fenntartható, környezettudatos gyártástechnológia elkötelezett híveiként, az állatokon végzett kozmetikai célú és egyéb kísérleteket kegyetlennek, megbízhatatlannak és etikailag erősen megkérdőjelezhetőnek véli. Épp ezért indult el a natúrkozmetikumok felé. - Az emberi szervezet egy rendkívül bonyolult és kifinomult rendszer, mely legnagyobb szerve a bőr. Tehát, gondoskodnunk kell a „kültakarónkról” , annak érdekében, hogy az megfelelően elláthassa védelmező szerepét. Nagy lépést teszünk bőrünk egészsége, védelme érdekében, ha a kemikáliákban gazdag kozmetikumokat lecseréljük natúrkozmetikumokra. Az előállításuk a bolygónkra is kevesebb terhet ró, mind e mellett egyik legnagyobb előnye, hogy állatokon végzett kísérletek nélkül állítják elő őket – mondta a szakértő.



Arra is kíváncsiak voltunk, milyen jövőbeli fejlesztésekre számíthatunk az állatkísérlet-mentes kozmetikumok gyártása terén. - A napjaink kozmetikum gyártói részére elérhető technikai vívmányokkal a kezünkben, a világ egy pontján sem lehet megengedhető a kísérleti állattartás, illetve a fajok öncélú kizsákmányolása. Tudomásunk szerint, elérhető már olyan szimulációs, modellezési, „in silicio” tesztelési technika is, amely gyors és pontos eredményt ad a hatóanyagok kutatóinak, a későbbi kozmetológiai felhasználásra nézve. A technikát alkalmazó szakemberek rendkívül pontosan meg tudják adni, hogy a különféle újonnan bevezetett hatóanyagokra miként reagálna a szervezetünk. Egy másik technológiai vívmány, a QSAR számítógépes modell, amely valósághű becslési eredményeket ad egy adott hatóanyag veszélyességére állatok felhasználása nélkül – osztotta meg velünk.

Azt is hozzátette, hogy az üzletek polcain szerencsére egyre gyakrabban fellelhetőek a „Cruelty free” jelzéssel ellátott, állatkísérlet-mentes kozmetikumok, mindez nagyban köszönhető annak is, hogy hazánkban betiltották a kozmetikai termékek, a hadászati eszközök és az egyéb élvez-eti cikkek tesztelését. – Azt tapasztalom, hogy sokkal több a tudatos vásárló, aki egyáltalán nem szeretne olyan termékeket vásárolni, amit állatokon teszteltek. Bízom benne, hogy a piaci igény erősödése rendkívüli nyomást gyakorolhat a „Cruelty free” alapelvet ez idáig nem követő gyártók szemléletére, és az állatkísérlet-mentesség robbanásszerűen törhet be a szépségiparba, így pedig globálisan kialakulhat egy állatkísérlet-mentes, etikailag is fenntartható szépségpiac. – zárta gondolatait Dudok Anett.