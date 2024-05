Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Vadócz Jenő celldömölki származású cukrász alkotta meg 2024 balatoni fagylaltját. A cukrász pénteken újabb sikert aratott, Az Év fagylaltja versenyről ezüstéremmel térhetett haza. Az Év fagylaltja versenyt idén Kecskeméten rendezték meg, ahova cukrászdák három kategóriában nevezhették alkotásaikat: hagyományos kézműves fagylalt kategóriában, hagyományos kézműves „mentes” kategóriában és Kecskemét város tiszteletére sárgabarack kategóriában – tudtuk meg Vadócz Jenőtől, aki azt is elmondta: minden kategóriában maximum két ízzel lehetett indulni, csapatával ezt általában ki is maxolják, így tettek idén is.

Az Év fagylaltja versenyen Jenő az ötödik alkalommal indult el a cukrászda színeiben. A siker idén sem maradt el, megszerezték eddigi legjobb eredményüket: a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak fel Meggyes Pekuccino elnevezésű fagylaltjukkal. Ez egy pekándiós kávéfagylalt, amit meggyöntettel láttak el és karamellizált pekándió szórattal tették még különlegesebbé – mesélte a cukrász.

A kézműves fagylalt kategóriában a nevezett íze egy rozmaringos szilva sorbet volt. Mentes kategóriában egy tonkababbal, áfonyával és pirított pisztáciával megbolondított pisztáciafagylalttal, valamint banános törökmogyoró-fagylalttal neveztek. Sárgabarack kategóriában egy sárgabarackpálinkás sárgabarack sorbettel és egy habanérós sárgabaracköntetes sárgabarackfagylalttal indultak.