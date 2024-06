A négyéves Varga Kolos imád futballozni és már edzésre is jár az oviban. Gyűjti a focistakártyákat és már saját névre szóló meze is van. Az volt a nagy vágya, hogy egy nagy sportcsarnokban rúghassa a bőrt profi játékosokkal. Szerencsére a Haladás VSE futsalcsapata azonnal igent mondott a kérésre, és az egyik edzésük elején nagy szeretettel fogadták Kolost, aki olyan bátran szállt be a nagyok közé, mintha ez a legtermészetesebb dolog lenne.

Az ovis fiatalember a válogatott Alasztics Marcellnek rúghatott kapura, a sportág ikonjával, Dróth Zoltánnal passzolgathatott és ezt követően még egy csapatfotóra is felálltak vele a bajnoki döntőre készülő zöld-fehérek. Távozás előtt pedig Vas Ádám még egy kis ajándékcsomagot is átadott Kolosnak, amiben természetesen egy labda is volt.

A roppant boldog kisfiútól Pálmay Tamás szakágvezető úgy búcsúzott, hogy pár év múlva visszavárják, mert 9 esztendősen akár futsalozni is elkezdhet a Haladás VSE korosztályos csapataiban. Amilyen ügyes volt Kolos, nem csoda, hogy szemet vetettek rá a zöld-feherék.