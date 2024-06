A Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert közel fél hektáros területén az ebek szabadon futkározhatnak, de a kutyák számára kialakított játszótéren szórakozhatnak, tanulhatnak is. Nemrég bővítették az elérhető szolgáltatásokat is: kialakítottak egy kutyás pihenősarkot, lehetőség nyílik napágyak és napernyők bérlésére, továbbá a vendéglátóhely kínálata is bővült. A vízimádó ebek pedig gazdáikkal együtt csobbanhatnak a Balatonban.

A Zalalövő melletti Borostyán-tó is kedvelt helyszín a kutyás fürdőzők számára. A tó kutyás strand része sekély vízzel rendelkezik, amely fokozatosan mélyül. A vízminőség kitűnő, nem kell aggódni a higiénia miatt. A parton árnyékos területek és füves részek biztosítanak kellemes pihenési lehetőséget. Emellett a tó körül evezni, röplabdázni, strandfocizni is lehet, valamint egy erdei tornapálya is található közvetlenül a tó körül, így a gazdik is aktívan tölthetik el az időt.

Győr-Moson-Sopron megyében a győri Károlyi Strand területén alakítottak ki egy kutyabarát részt, ahol a kutyák és gazdáik egyaránt élvezhetik a vízparti szórakozást. Aki pedig Burgerlandban úszkálna egyet négylábú barátjával a Hotel Sopron a szállodától nem messze, Apetlon és Frauenkirchen azaz Mosonbánfalva és Boldogasszony között, a Fertő-tóhoz tartozó Darscho nevű kis tóban a kutyás fürdés megengedett.

Szabályok és tanácsok a kutyás strandokhoz: