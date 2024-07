A répcelaki Rise Aerial Arts, valamint a Csepregen is edzéseket tartó Fit Világ Sportegyesület versenyzői igazán kiváló teljesítményt nyújtottak a San Severo Sport Légtánc Európa Bajnokságon. A vasi versenyzőket nem szédítette el a nagy magasság.

A vasi Rise Aerial Arts aranyérmes versenyzői: Budai-Pete Zsófia, Horváth Elena, Horváth Fanni, Dékán Andrea

Forrás: Rise Aerial Arts

- Kis csapatunk mérettette meg magát Olaszországban – kezdte Budai-Pete Zsófia, a Rise Aerial Arts vezetője. Nagy örömünkre minden indulónknak sikerült aranyérmet szereznie. A hammock (a légtorna eszköz fajtájának a neve) solo masters 50+ kategóriában Dékán Anita, a hammock duo juniorjai között Horváth Elena, Horváth Fanni, valamint jómagam hammock solo senior lettem első helyezett.

- A sportág szépsége abban rejlik, hogy megmutathatjuk, kifejezhetjük mennyi erő rejlik bennünk – mondta Budai-Pete Zsófia. –Persze, az edzések, a versenyzés sok lemondással, fájdalommal, lila foltokkal jár. De mindenért kárpótol az a szabadság ad, amikor az ember a magasban repülhet, szállhat. A földről ez emberek pedig ámulva figyelik, mire vagyunk képesek.

Megtudtuk, az Eb-n az amatőr kategóriában mindenkinek egy három és félperces műsort kellett előadnia. Megvannak azokat a kötelező elemek, amelyeket be kellett építeni. A bírók figyelték, hogy mindezek megvoltak-e, valamint azt is, milyen volt a kivitelezés, a művészi hatás, mennyire jöttek át az érzelmek. További feladat volt a 30 másodperces terepgyakorlat is.

A répcelaki egyesületnek 50-60 tagja van, akik rendszeresen eljárnak az edzésekre, közülük, 15-en versenyeznek. A fellépéseken ugyanakkor mindenkinek lehetőséget biztosítanak. A legfiatalabb 5, a legidősebb 52 éves.

A szomszéd vármegyei, de Csepregen is edzéseket tartó Fit Világ Sportegyesület színeiben vasi sportolók is indultak az Eb-n.

Szanati Adrienn vezetőtől megtudtuk, a büki Szanyi Bella a versenykategóriájában 3-ik, duóban párjával, Csigó Rozinával pedig másodikak lettek. Mihalicz Bianka, aki az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Savaria Egyetemi Központ hallgatója, egyéniben negyedik helyen, duóban pedig az első helyen végzett.

- A csajok heti 5-6 légtánc edzéssel, plusz erőnléti és tánc edzésekkel készülnek egész évben. - Mivel egyre népszerűbb a légtánc, mint sport, egyre több induló van, így nagyon meg kellett küzdeni a dobogós helyekért - egészítette ki Szanati Adrienn.