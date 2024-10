Vásárolj az állatokért! 1 órája

Állatbarát Napok – állatvédőket támogathatunk a vásárlásunkkal

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány idén első alkalommal hirdette meg az Állatbarát Napok - Vásárolj az állatokért! elnevezésű programját, amelyet november 14-20. között tartanak. Az állatvédő szervezeteket támogató programban olyan üzletek is részt vesznek, amelyek Vasban is megtalálhatók, így a vásárlásával akár ön is tehet a rászoruló állatokért.

Mint azt az alapítvány az MTI-vel közölte, a program célja, hogy a vállalatok és a vásárlók összefogásával támogassák az állatvédelmet. Ez azt jelenti, hogy a kampányban résztvevő üzletek a promócióban szereplő termékek vagy szolgáltatások bevételének előre meghatározott részét állatvédelmi célokra ajánlják fel. Az összegyűlt támogatás 70 százalékát a programban részt vevő civil állatvédő szervezetek kapják meg, míg a fennmaradó összeget országos állatvédelmi programokra fordítják - közölték a szervezők. Hozzátették, hogy a kampányhoz csatlakozott állatvédelmi szervezeteknek annyi a feladatuk, hogy közösségimédia-felületeiken népszerűsítsék az állatbarát napokat, így részesülhetnek a kampány bevételéből. Ez az összefogás lehetőséget ad arra, hogy valós segítséget nyújtsunk az állatvédő szervezeteknek, amelyek nap mint nap küzdenek a bajba jutott állatokért - idézték a közleményben Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost. Vasban is működő üzletek a résztvevők között A kampányban résztvevő üzletek sorában több olyat is találhatunk, amelyek Vasban is megtalálhatók, mint például az AlphaZoo és a Fressnapf. Ezek mellett a Pettel mobilalkalmazás, a Polcz webshop és a Horizont Brewing is csatlakozott a programhoz. És hogy kiket támogathatunk? A támogatott állatvédő szervezetek listájában szerepel az Agár Fajtamentés Alapítvány, a Fogadjörökbe Alapítvány, a Jeromos Egyesület, a Kóborka Állatvédő Egyesület, a Mancsmentő Állatvédő Egyesület, a Menhely az Állatokért Alapítvány, a Mentsvár az Állatokért Alapítvány, a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület, a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány, az Ugat-Lak Közhasznú Alapítvány, az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány, az Eszkuláp Állatvédő Egyesület, a Harkányi Állat- és Természetbarátok Egyesülete, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület, az Összefogás a Szánhúzókért Alapítvány, a PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ, a Rex Kutyaotthon Alapítvány és a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány.