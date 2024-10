Harmadik alkalommal szervezi meg a Pannon Kutyasport Egyesület a Gellén Tibor Emlékkiállítást Vasszécsenyben. Hatszáznál is több négylábú mutatkozik be a kutyakiállításon. Kellemes őszi időben gyülekeznek a kutyák és gazdáik az Ó-Ebergényi Kastély parkjában szombat reggel. Tavaly az időjárás miatt mostoha körülmények között zajlott a kutyakiállítás, most minden adott a jó hangulathoz, a baráti találkozásokhoz és beszélgetésekhez. A kutyás családok összejövetele ez, ahol nem kell magyarázni a másiknak: mit jelent egy négylábú hű- és gondoskodó társának, gazdájának lenni.

Kutyakiállítás Vasszécsenyben: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő (középen) a megnyitón

Fotó: © Cseh Gábor

Vasszécseny immáron harmadik alkalommal ad helyet a CAC kutyakiállításnak, a hétvégén több mint 600 kutyát várnak ide. Erős László vezető bíró vezényletével nemzetközi zsűri előtt mutatkoznak be a négylábúak.

Több mint kutyakiállítás

A kutyáknak igenis van természetes környezete. Az emberi család az - Csányi Vilmost idézte köszöntőjében V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a megnyitón. Kiemelte: a kutya a társunk, a barátunk. A kutyák világához hozzátartozik az (elfogult) gazda önzetlen szeretete. A Gellén Tibor Emlékkiállítás profi, nagyszabású, nemzetközi, mégis meg tudta őrizni családias jellegét. A kutyások nagy családjának az együvé tartozása ez a hétvége.