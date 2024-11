A gesztenye sütése sütőben is történhet, de akár airfryer segítségével is kiváló őszi csemegét készíthetünk. A sült gesztenye jellegzetes, édes íze sokak számára az őszi-téli hónapok kedvenc finomsága. Cikkünkben hozunk tuti sült gesztenye receptet azoknak, akik sütőben sütnék, de azt is megosztjuk, hogy airfryerben, azaz légsütőben hogyan készül a finomság.

A gesztenye sütése sütőben és airfryerben is egyszerű. Merjünk otthon is belevágni az őszi finomság elkészítésébe!

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Mire lesz szükségünk?

Friss, szép szemű gesztenyére (lehetőleg magyar gesztenye)

Kés, amivel a gesztenye héját bevágod

Sütő vagy airfryer

A sült gesztenye előkészítése:

Első lépésként érdemes átvizsgálni a gesztenyéket, és eltávolítani a hibás vagy puha darabokat. Ezt követően áztassuk be a terméseket egy tál vízbe néhány órára (a legjobb, ha egy éjszakán át áznak) – ez segíti, hogy a gesztenye héja könnyebben leváljon a sütés után. Ha van olyan gesztenye, ami feljön a víz tetejére, az nem jó, sütés előtt dobjuk ki. Gesztenye bevágása: a gesztenyét kereszt alakban éles késsel vagy snitzerrel érdemes bevágni a domború oldalán, ezzel elkerülhető, hogy sütés közben szétdurranjon. A bevágott héj könnyebben leválik majd, és a gesztenye belseje is egyenletesen átsül.

+1 tipp: Van, aki szerint fontos lépés a sütés előtt a gesztenye főzése, ezt néhány perc alatt a mikróban szokták elvégezni. A főtt gesztenye megsülve puhább lesz, mintha nyersen sütnénk meg.

Gesztenye sütése:

A sült gesztenye sütőben is könnyen elkészíthető:

Melegítsük elő a sütőt 200°C-ra. Tegyük a bevágott gesztenyéket egy sütőpapírral bélelt tepsibe. Süssük őket alsó-felső sütési funkción alufóliával lefedve 20 percig, majd az alufóliát eltávolítva további 10 percig. Közben nem árt a tepsit megrázogatni, hogy a gesztenyék jobban átsüljenek.

A sütőben sült gesztenye elkészítése időigényesebb, de így készíthető el a vásári, hagyományos ízvilágú gesztenyére leginkább hasonlító sült gesztenye.

A gesztenye sütése airfryerben gyors és praktikus megoldás lehet, ha nincs kedvünk a sütőt bekapcsolni:

Melegítsük elő az airfryert 180°C-ra. Tegyük a beáztatott és bevágott gesztenyéket a légsütő kosarába, és süssük őket 15-20 percig. Sütés közben időként rázogassuk meg a kosarat, hogy a gesztenyék minden oldalukon egyenletesen átsüljenek.

A sült gesztenye házilag elkészítve nemcsak ízletes, de egészséges csemege is. Akár sütőben sült gesztenyét, akár airfryerben készültet választunk, garantáltan sikerünk lesz vele az őszi estéken.