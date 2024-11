Azt mondják, a sütőtök akkor igazán finom, ha sütés előtt, még a földön el kicsit megcsípi a dér. Azok szerencséseknek, akinek van konyhakertjük, és vetettek ebből a zöldségből, akkor már csak pár napot kell várni, mert az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban enyhe fagy várható. Mi most nem voltunk ennyire türelmesek, a héten megsütöttük a házikertben termett sütőtököt. Mégpedig nem is akármiben, egy fatüzelésű, sparheltben készítettük el a tököt. Igaz, itt ott megégett, talán kormos is maradt, de ettől lett igazán finom.

A folytatáshoz a vaol.hu gasztro podcastját hívtuk segítségül. Előzetesen megtudtuk, a sütőtököt annál is sokoldalúbban felhasználhatjuk, mint ahogy eddig gondoltuk. A finom, jótékony élettani hatású őszi csemege ráadásul a kalóriabevitelünket sem terheli túl.

Vidos Márió mesterszakács rengeteg felhasználási tippet adott a nyersen, smoothie-ba mixelt sütőtöktől a krémlevesen át egészen a sütőtökös pogácsáig, vagy brownie-ig. Megtudtuk azt is, meddig tárolható el a zöldség és hogy mit tegyünk a megmaradt sütőtökkel.

Mint azt a mindmegette.hu oldalán olvashatjuk, az első, és legfontosabb lépés a vásárlás: amellett, hogy mindig ép héjú és kocsányú darabokat válasszunk, az is nagyon fontos, hogy legyünk tisztában azzal, melyik tök, milyen ízvilágú, milyen textúrájú lesz, ha megsült. Ezek a legnépszerűbb, leggyakoribb fajták: Kanadai sütőtök, Piros hokkaido vagy japán sütőtök, Nagydobosi sütőtök, úritök, Delicata tök, édesburgonya tök, Provance-i muskotály sütőtök.

Sokan talán nem is tudják, de a sütőtök maga a megtestesült egészség : magas az A-, B-, C- és E-vitamin-tartalma, gazdag vasban és kalciumban. Tisztítja a vért, segít leküzdeni a meghűléses betegségeket, valamint jótékonyan hat a bőrre. Mivel a sütőtök kalória tartalma alacsony, gyakorlatilag annyit ehetünk belőle, amennyi jólesik, így érdemes kihasználni a szeptembertől januárig tartó szezonját. Bár rengetegféleképpen elkészíthető, a legegyszerűbb és egyben legjobb formája szimplán felszeletelve, sütőben gyors megsütve.