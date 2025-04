Itt a Lidl újabb nagy dobása: luxusédességért állnak kígyózó sorokban a vásárlók

Megjelenése óta töretlen a dubai csoki népszerűsége, megállíthatatlanul terjed nem csak a közösségi médiában, de a boltok, cukrászdák, fagyizók kínálatában is. Ahogy arról korábban írtunk, amikor az édesség feltűnt a boltok polcain, a vásárlók rendszerint megrohamozták a boltokat, volt olyan üzlet, ahol kis híján ölre mentek az utolsó csomagokért. Az alapédességet követően viszont nagyon hamar bővült a paletta, dubai csokis bejgli, fánk, sőt szusi is készült. Mi a dubai csokis üdítőt kóstoltuk meg januárban. Nyáron szinte biztos, hogy érkeznek a dubai csokis fagylaltok a cukrászdákba, most pedig érkezik az új nagy dobás a Lidltől, a dubai csokis túrórúdi - írt róla a mindmegette.hu

Dubai csokis túrórúdival újít a Lidl

Fotó: Török János / Forrás: MW/archív

Mi a dubai csoki, és hogyan lett ennyire népszerű?

Az eredeti dubai csoki megálmodója, Sarah Hamouda, aki 2001-ben alapította meg Dubajban édességgyártó vállalkozását, a FIX Dessert Chocolatier nevű céget. Az extra töltelékes csokoládé ötlete személyes vágyból fakad: amikor második gyermekével volt várandós, a hagyományos csokoládék egyszerűen nem tudták kielégíteni az édesség utáni vágyát. Valami sokkal egyedibbre vágyott, mind ízvilágban, mind textúrában. Így alakult ki a ropogós, töltött csokoládészeletek koncepciója, ami hat alapízben érhető el, és most még kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben kapható, Dubajban és Abu-Dzabiban.

