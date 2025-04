Elfogyasztjuk, habzsoljuk az életet

Fogyasztói társadalom: minden megvásárolható, elérhető, semmire sem kell várni. Hol vannak azok az idők, amikor papírba csomagolt narancs is csak a karácsonyfa alá kerülhetett a szerencsésebbeknek? Nem sírom vissza a hiányt, egy pillanatig sem. Boldogítana a tudat, hogy dőzsölés van, mert csak körül kell nézni a boltban, szóval boldoggá tenne ez az egész, ha nem éheznének, nélkülöznének annyian. De nem boldogít, mert sokan, túl sokan még a napi betevőjükhöz sem juthatnak hozzá. Ahogy fogyasztjuk a termékeket, úgy habzsoljuk az életet is. Észre sem vesszük. Ebbe születtünk bele. Milliárdnyi inger rángat minket jobbra-balra, és ha nem ébredünk fel, akkor marionett­bábuként végigbábozzuk az életünket. Nem mondom azt, hogy az a jó, ha valamire várni kell, ha nem kaphatjuk meg azonnal, de mégis. Mégis ez is a kulcs. Mert ha a mai világ embere boldog lenne, akkor azt mondanám, hajrá fogyasztói élet! De a mai világ embere boldogtalanabb, mint valaha. A mai világ embere vágyik a csendre, a nyugalomra, a természetre és az egyszerűségre. Az elvonulás sem mindig oldható meg, de ez a kis sziget a saját szívünkben is megteremthető, és oda mindig megtalálhatjuk az utat.



Az elvonulás nem mindig oldható meg, de az arra alkalmas kis sziget akár a saját szívünkben is megteremthető.