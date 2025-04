Nem szól szám, majd fáj a fejem

Hányszor várjuk el azt a szeretteinktől, barátainktól, sőt még az ismerőseinktől is, hogy találják ki a gondolatainkat, a szándékainkat? Természetesen ezt nem így, direktben követeljük ki. De mégis elvárásként bukkanhat fel bennünk, hogy a másik fél találja már ki, mire, hogyan és mikor vágyunk. Igen, nem lehetetlen, hogy fokozott, koncentrált odafigyeléssel előbb-utóbb a másik fél rájönne, mit is akarunk. Nem lehetetlen, de azért erre eléggé csekély az esély. És valójában nem is fair ilyesmit nemcsak hogy kérni, hanem egyenesen követelni bárkitől.

Hányszor sértődtünk, bántódtunk meg azon, hogy a másik nem úgy cselekedett, szólt, reagált, ahogy azt mi szerettük volna? Ezzel is csak az a baj, hogy ha a kiindulópont, azaz a nyílt, egyenes, egyértelmű, nem célozgatásokon alapuló kommunikáció hiányzik, akkor a kártyavár előbb-utóbb összeomlik. Várhatjuk persze, hogy mindenki találja ki, mire is vágyunk. Várhatjuk azt is, hogy mindenki azt és úgy tegye, amit és ahogy mi kívánjuk mindenféle előzetes megbeszélés nélkül. És elherdálhatjuk a kapcsolatainkat azon a címen, hogy ő és ő és ő nem figyelt ránk. De akár beszélhetnénk is, kifejezésre juttatva azt, ami bennünk van, és akkor talán a jövőben sem várnunk, sem válnunk nem kellene egymásra és egymástól.

