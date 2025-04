TOP5 városi séta Vas vármegyében

Néhány héttel ezelőtti TOP5 kirándulás-ajánlónkat most séta-ajánlatokkal folytatjuk. Tesszük ezt egyrészt a kevesebb idővel, lehetőséggel vagy fizikummal rendelkezők kedvéért – másrészt pedig ezek az ajánlatok mind településen, városon belüli andalgást jelentenek. Ezzel pedig kikerüljük még az esélyét is a manapság többeket aggasztó száj- és körömfájás járványnak. Tartsanak tehát velünk: vár bennünket Kőszeg, Szentgotthárd, Körmend, Sárvár és Vasvár! Mind az öt város kicsi, egyedi és bővelkedik látnivalóban!

Séta-ajánlatok Vas vármegye városaiban

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Kőszegi séta

Kezdjük a sétát Kőszeg ikonikus pontjától, a Jurisics-vártól, amely a török ostromnak állt ellen 1532-ben. A várban vártörténeti kiállítás és egy hangulatos belső udvar vár ránk (és a közelben ott a nagy parkoló is). Aztán a Rajnis utcán át folytassuk utunkat a Jurisics-térre, ahol templomok és csodaszép épületek fogadnak, beleértve a Sgraffitós-házat is, amely reneszánsz díszítéseiről híres. Aztán a Hősök kapuja alatt jutunk ki a Fő térre, ahol színes barokk és klasszicista házak sorakoznak – és persze a Jézus Szíve-templom, amelynek tornya 57 méter magas, és lenyűgöző belső tere van. Találunk itt jó kis éttermeket éppúgy, mint remek cukrászdákat is…

És ha picit mégis belekóstolnánk a természetbe is, ballagjunk fel vagy a Kálvária-templomhoz, vagy a Szulejmán-kilátóhoz: remek hely mindkettő!

Szentgotthárdi séta

Magyarország legnyugatibb városa felfedezését természetesen a Nagyboldogasszony Plébániatemplom elől kezdjük: ez a város egyik legimpozánsabb épülete, amely a ciszterci hagyományokat őrzi. A templom freskói között megtalálható a híres alkotás, amely a keresztény seregek törökök feletti győzelmét ábrázolja. A templom mellett található egykori ciszterci kolostor pedig ma a városházának ad otthont. Ezt vezetett sétákon is meg lehet csodálni: érdemes megtekinteni a közösségi helyiségeket és részt venni a „Kaland a kolostorban” interaktív játékban. A Magtártemplom pedig egykor ciszterci templomként működött, majd magtárként használták. Ma színházi előadásoknak ad otthont, a környező pompázatos barokk Várkert pedig egy tanösvénnyel mutatja be a ciszterci szerzetesek életét. Rövid sétával elérhető a Pável Ágoston Múzeum is: itt megismerhetjük az 1664-es szentgotthárdi csata történetét, amely fontos esemény volt a törökök elleni harcban. A fürdőzést kedvelőknek jó szívvel ajánljuk a Szentgotthárd Spa & Wellness kiváló medencéit, a fagyik szerelmeseinek pedig a felejthetetlen Gombócost.