Csillagles Szőcén: a borult égbolt sem szegte kedvét az érdeklődőknek

Április 26-án ismét megtartották az Őrségi Nemzeti Park tavaszi programját, a „Csillagsétát a Nemzeti Parkban” – immár másodszor Szőcén. A csillagles ezúttal is a fő programok közé tartozott, de az égbolt sajnos nem volt kegyes a résztvevőkhöz: beborult, így a távcsöves megfigyelés elmaradt. A rendezvényt a szőcei önkormányzat és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága közösen szervezte, és harminc érdeklődő vett részt rajta.

Szőcei csillagles: kezdődik az-előadás - Kocsis Antal a színpadon, Károly Lajos a kép jobb szélén

Fotó: VN/Hegyi Norbert

A program bevezetőjében az Őrségi Nemzeti Park egyik főmunkatársa beszélt arról, hogyan vált hagyománnyá Magyarországon a tavaszi Csillagséta, és hogyan kapcsolódik ehhez az őrségi kezdeményezés. Az este folytatásában Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a GAE elnöke számolt be a helyi csillagvizsgáló fejlesztéseiről, a nyári tervekről, valamint az intézményben hamarosan megnyíló szakmai könyvtárról.

Ezt követően Kocsis Antal, a Balaton Csillagvizsgáló szakmai vezetője tartott közel másfél órás, közérthető, élményekkel teli előadást a szabad szemmel is megfigyelhető égi jelenségekről. Szó esett a Hold megfigyeléséről, a bolygókról, üstökösökről és a legegyszerűbb megfigyelési eszközök lehetőségeiről is. Az előadás végére már kötetlen beszélgetéssé alakult az este, ahol a jelen lévő hat amatőrcsillagász is bekapcsolódott a közönség kérdéseinek megválaszolásába – így a Mars-küldetésektől a műholdak környezeti hatásaiig sokféle téma előkerült.

A program zárásaként a résztvevők meglátogatták az új csillagvizsgálót is, ahol Károly Lajos bemutatta az ottani eszközparkot – bár az észlelés sajnos továbbra is lehetetlen volt a borult idő miatt. Az utolsó vendégek 22 óra körül hagyták el a szőcei kultúrházat, de a hangulat és az ismeretek gazdagítása így is felejthetetlenné tette az estét.