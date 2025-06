Ilyen volt Vas vármegye első spiri fesztiválja, a Lélekhangoló - fotók

Úgy működik, mint egy EKG: felhelyezik a kis tappancsokat és a szív-ér rendszerről lehívja a gép az információkat, csak itt a kezünket kellett egy eszközre helyeznünk - a szervezet kommunikál a géppel és az adatokat egy laptopra továbbítja - ahonnan aztán Nikoletta le tudja olvasni őket.

Elképesztő mennyiség információt tud így meg a kezelt félről: lelki szinten előző életből áthozott blokkokat, édesanyával való konfliktust, magzatkori traumákat, fizikai szinten a szervek állapotát, azt is jelzi, ha például egy káros anyagból több van a szervezetünkben a normálisnál - példáil aszpartámból - mondja el. Hozzáteszi, egy rizikóprofilt is bekalibrál - ami megmutatja a fennálló problémám túl azt is, ami a jelen életvitelünkkel kapcsolatban kialakulhat. Első alkalommal állapotfelmérés valósul meg, utána az eredmények alapján indul el a kezelés - ami Nikoletta tapasztalatai alapján a test-szellem-lélek gyógyulását és azt hozza magával, hogy az ember a saját útjára kerül.

Kézműves vásár és egyebek

A fesztivál nemcsak a léleknek, de a testnek is kedvezett: az udvaron kézműves vásár, ásványékszerek, mézes készítmények várta az érdeklődőket. Garab Lászlóval szóba is elegyedünk - a férfi 20 éve foglalkozik méhészkedéssel, ezen belül apiterápiával. Mint mondta, ez a méhészeti termékek - mint a méz, a propolisz, a méhpempő, virágpor, méhméreg ás méhviasz - gyógyító hatásait alkalmazó természetes gyógymód. Támogathatjuk vele az immunrendszert, csökkenthetjük a gyulladásokat, számos egyéb egészségügyi problémára is jó hatással lehet az alkalmazása - mivel ezek a termékek tele vannak

vitaminokkal

ásványi anyagokkal

antioxidánsokkal.

A büfésátorban egészséges harapnivalók, frissítők és sok baráti beszélgetés zajlott. A Bereczki Andrea vezette ARIdekor standjánál például egyedi ajándéktárgyakat lehetett vásárolni – sokan vittek haza apró emlékeket a nap hangulatából.