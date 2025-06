Újra felbukkant és drámaian terjed egy elfeledett betegség, a nyár kedvez neki

A nemi betegségnek hosszan tartó következményei is lehetnek

Holló Péter, az SE bőr-, nemi kórtani és bőronkológiai klinikájának igazgatója kiemelte: rendkívül fontos a szexuális úton terjedő fertőzések (angol rövidítésük alapján STD-k) mielőbbi felismerése és kezelése, ez a legfőbb eszköze a további terjedés elkerülésének és annak is hogy ne okozzon később szövődményeket. A szifilisz nyomán hosszabb távon szív- és érrendszeri vagy idegrendszeri szifilisz alakulhat ki, de az is közismert ma már, hogy vannak olyan rákos betegségek, amelyek vírusokkal, éppen szexuális úton terjedő betegségek következményeként alakulhatnak ki. A méhnyakrák leggyakoribb oka például a humán papillomavírus (HPV), de ez akár szájüregi daganatot is előidézhet. A kezeletlen gonorrhoeának, Chlamydiának is lehetnek késői szövődményei: nőknél kismedencei gyulladás és annak következtében akár meddőség, valamint ízületi gyulladások is kialakulhatnak.