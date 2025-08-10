Hőség menü – tápláló, mégis könnyű ételek meleg napokra

A nyári kánikula idején nemcsak a testünk, de az étvágyunk is lassul. Ilyenkor jól jön egy-egy hőség recept – olyan fogások, amelyek nem terhelik meg a gyomrot, nem igényelnek órákig tartó főzést, mégis táplálók és ízletesek. A Mindmegette receptjeiből válogattunk egy menüsort, amelyben hideg levesek, saláták, húsmentes és gyors ételek váltják egymást.

A Mindmegette receptjeiből állítottunk össze egy hőség recept-menüt

Forrás: Mindmegette

Hőség recept: könnyű, hideg és egészséges nyári ötletek

Forrás: Mindmegette

Hideg kovászosuborka-krémleves

Hozzávalók

2 dl zöldségalaplé

2 dl kovászosuborka-lé

12 db kovászos uborka

2 szál kapor (friss)

4 ek tejföl

1 gerezd fokhagyma

csipet só

Elkészítés

A kovászos uborka krémleves hűsítő és gyors finomság, az elkészítése is pofonegyszerű. Első lépésként a finom, házi kovászos uborkákat apróra kockázzuk, az egyharmadát félretesszük a tálaláshoz. A fokhagymát lereszeljük. A turmixgépbe öntjük a zöldséglevet és a kovászos uborka levét, ezután hozzáadjuk a kockára vágott kovászos uborkát, a kaprot és a fokhagymát, legvégül a tejfölt és a sót is. A gép segítségével addig turmixoljuk, amíg szép selymes, krémes nem lesz. A kovászosuborka-krémlevest behűtve, jéghidegen tálaljuk, és kerülhet még rá díszítésként tejföl, apróra vágott kapor és kockázott kovászos uborka is. Extra feltétként pirított bacon és rozskenyér is passzol mellé.

Egyszerű majonézes tésztasaláta

Hozzávalók

2 db sárgarépa

só

10 dkg zöldborsó

25 dkg szarvacska tészta

2 db piros kaliforniai paprika

30 dkg tejföl

20 dkg majonéz

3 ek mustár

1 gerezd fokhagyma

citromlé

petrezselyem

Elkészítés