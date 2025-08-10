Tippek
Hőség menü – tápláló, mégis könnyű ételek meleg napokra
Ismét beköszöntött a kánikula, amikor senkinek sincs kedve hosszasan főzni a forró konyhában. Hőség receptek: válogatásunkban könnyű, gyorsan elkészíthető, frissítő ételeket találsz.
A nyári kánikula idején nemcsak a testünk, de az étvágyunk is lassul. Ilyenkor jól jön egy-egy hőség recept – olyan fogások, amelyek nem terhelik meg a gyomrot, nem igényelnek órákig tartó főzést, mégis táplálók és ízletesek. A Mindmegette receptjeiből válogattunk egy menüsort, amelyben hideg levesek, saláták, húsmentes és gyors ételek váltják egymást.
Hőség recept: könnyű, hideg és egészséges nyári ötletek
Hideg kovászosuborka-krémleves
Hozzávalók
- 2 dl zöldségalaplé
- 2 dl kovászosuborka-lé
- 12 db kovászos uborka
- 2 szál kapor (friss)
- 4 ek tejföl
- 1 gerezd fokhagyma
- csipet só
Elkészítés
- A kovászos uborka krémleves hűsítő és gyors finomság, az elkészítése is pofonegyszerű. Első lépésként a finom, házi kovászos uborkákat apróra kockázzuk, az egyharmadát félretesszük a tálaláshoz.
- A fokhagymát lereszeljük.
- A turmixgépbe öntjük a zöldséglevet és a kovászos uborka levét, ezután hozzáadjuk a kockára vágott kovászos uborkát, a kaprot és a fokhagymát, legvégül a tejfölt és a sót is. A gép segítségével addig turmixoljuk, amíg szép selymes, krémes nem lesz.
- A kovászosuborka-krémlevest behűtve, jéghidegen tálaljuk, és kerülhet még rá díszítésként tejföl, apróra vágott kapor és kockázott kovászos uborka is. Extra feltétként pirított bacon és rozskenyér is passzol mellé.
Egyszerű majonézes tésztasaláta
Hozzávalók
- 2 db sárgarépa
- só
- 10 dkg zöldborsó
- 25 dkg szarvacska tészta
- 2 db piros kaliforniai paprika
- 30 dkg tejföl
- 20 dkg majonéz
- 3 ek mustár
- 1 gerezd fokhagyma
- citromlé
- petrezselyem
Elkészítés
- Az egyszerű majonézes tésztasaláta elkészítéséhez a sárgarépát meghámozzuk, kis kockákra vágjuk. Forrásban lévő sós vízben pár perc alatt félpuhára főzzük, leszűrjük és hagyjuk lecsepegni.
- A zöldborsót roppanósra főzzük, leszűrjük és hagyjuk lecsepegni. Hagyjuk őket kihűlni.
- A tésztát sós vízben kifőzzük a csomagoláson leírtak szerint, leszűrjük és hagyjuk kihűlni. Közben néhányszor keverjük át, hogy ne ragadjon össze.
- A paprikát megmossuk, kimagozzuk, a húsát felkockázzuk.
- A tejfölt simára keverjük a majonézzel, a mustárral, a meghámozott, finomra vágott fokhagymával és ízesítjük 1-2 ek citromlével és egy kevés sóval. Hozzáforgatjuk a zöldségeket, a tésztát és az aprított petrezselymet. A majonézes tésztasalátát tálalásig hűtőszekrénybe tároljuk.
Hideg túrógombóc
Hozzávalók
- 25 dkg laktózmentes túró
- 6 dkg laktózmentes tejföl
- 7 dkg eritrit
- 0.5 db bio citrom
- 5 ek durvára őrölt mandula
A beleforgatáshoz:
- 2 ek durvára őrölt mandula
Elkészítés
- A hideg túrógombóc elkészítéséhez a túrót villával összetörjük, majd alaposan elkeverjük a tejföllel és az eritrittel. Ezután belekeverjük a citrom lereszelt héját, végül hozzáadjuk a darált mandulát, és alaposan elkeverjük a túrós masszában. Fél órára hűtőbe tesszük, hogy a gombócokat össze tudjuk állítani.
- Ezalatt egy száraz serpenyőben közepes hőmérsékleten megpirítjuk a maradék 2 evőkanálnyi darált mandulát, és hagyjuk, hogy teljesen kihűljön.
- A lehűtött túrós masszából vizes kézzel gombócokat formázunk, majd beleforgatjuk a pirított mandulába. Lekvárral kínáljuk.
