Nyári karácsony

2 órája

Szaloncukrot tessék! - a szombathelyi piacon augusztusban - fotó

Címkék#augusztusban#kókuszos#szaloncukor#piac

Érdekes termékre bukkantunk a szombathelyi piacon korzózva. Na de most kivételesen nem a szebbnél szebb standok között pillantottuk meg a karácsonyi édességet eladó termékként, hanem ajándékként osztogatták.

Vaol.hu

Érdekes termékre bukkantunk a szombathelyi piacon korzózva: úgy tűnik, augusztusban sem lehetetlen szaloncukorhoz jutni, ha elég figyelmes az embert. Na de most kivételesen nem a szebbnél szebb standok között pillantottuk meg a karácsonyi édességet eladó portékaként, hanem ajándékként osztogatták. Épp különlegességekre vadásztunk a standok között, amikor úgy éreztük, ideje a reggeli kávénak. 

Szaloncukorra bukkantunk a szombathelyi piacon
Szaloncukorra bukkantunk a szombathelyi piacon
Fotó: KSZ

Szaloncukor a piacon? Nem lehetetlen!

A feketénkre várva egy kis dobozra lettünk figyelmesek, amiben szaloncukrok pihentek: kókuszos, zselés és még ki tudja hányféle. Megtudjuk: a vásárláshoz adják, ingyenesen, bárki vehet belőle. El is majszolunk a reggeli lattéhoz egy gesztenyéset és mellé megjegyezzük: még soha nem ettünk augusztusban szaloncukrot! Úgy tűnik, a "vásárra" azért még várni kell, de ha valaki már nagyon várja a karácsonyi hangulatot, a piaci kávézóba bármikor bekaphat egy falatot belőle.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
