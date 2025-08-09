Dübörögtek a lóerők a Joskar-Ola napokon – az autós- és tuningtalálkozón jártunk - fotók

Úgy tűnik, igazi autókülönlegességek bújnak meg a vasi garázsokban. A felhozatalban amerikai katonai Hummer éppúgy akadt, mint zöld kis Polski, Volkswagen, vagy a szombathelyi Trabant Klub szeretett járművei. És persze nem hiányozhattak a szebbnél szebb, különlegesen feltuningolt autócsodák sem.

Szebbnél szebb autócsodákat láttunk az autós- és tuningtalálkozón

Fotó: KSZ

Tuningtalálkozó a Joskar-Ola napokon

Égtek a gumik, füstöltek a kerekek, a kocsik pedig minden elképzelhető színben pompáztak. Az időjárás is kegyeibe fogadta a Joskar-Ola napokat: a látogatók ritkaságokat, egyedi építésű járműveket vártak – és meg is kapták.