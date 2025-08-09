1 órája
Dübörögtek a lóerők a Joskar-Ola napokon – az autós- és tuningtalálkozón jártunk - fotók
A Joskar-Ola Napok izgalmas programjai között az autórajongók igazi csemegére találtak. A tuningtalálkozó fényesen csillogó járgányai és különleges autók sora vonzotta a látogatókat Szombathelyen.
Úgy tűnik, igazi autókülönlegességek bújnak meg a vasi garázsokban. A felhozatalban amerikai katonai Hummer éppúgy akadt, mint zöld kis Polski, Volkswagen, vagy a szombathelyi Trabant Klub szeretett járművei. És persze nem hiányozhattak a szebbnél szebb, különlegesen feltuningolt autócsodák sem.
Tuningtalálkozó a Joskar-Ola napokon
Égtek a gumik, füstöltek a kerekek, a kocsik pedig minden elképzelhető színben pompáztak. Az időjárás is kegyeibe fogadta a Joskar-Ola napokat: a látogatók ritkaságokat, egyedi építésű járműveket vártak – és meg is kapták.
Beő Péter, a találkozó főszervezője kérdésünkre elmondta: sokan nem is gondolnák, mennyi autókülönlegesség található Szombathelyen. Az autóstalálkozó immár ötödik éve része a Joskar-Ola napoknak, és célja – mint mondja – a közösségépítés és a szeretett járművek bemutatása.
Autós- és tuningtalálkozó SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
A napsütéses időben bőven akadt program a kilátogatóknak: vidámpark dodgemmel és körhintával, étel-ital kínálat és természetesen a hagyományos búcsús kirakodóvásár. Az autós- és tuningtalálkozó délután három órakor véget ért, de a nap ezzel nem áll meg: hamarosan kezdődik a kutyaszépségverseny, majd a színpadot ellepik a zenés fellépők. A közönséget a Shado, a Vadvágány, valamint a Borsha és DJ Söri szórakoztatja a nap további részében. Az est sztárvendégeként 22 órától pedig Regán Lili, a Rádió 1 egyik legnépszerűbb DJ-je veszi át az irányítást a lemezjátszók felett.
