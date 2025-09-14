Új epizód a Podcastben: Egészséges táplálkozás gyermekkorban

Ebben az epizódban Pinezits Alexandrával beszélgetünk, aki férjével megnyitotta az első nyers vegán éttermet Szombathelyen. Tapasztalataikról és arról, milyen fontos a tudatos táplálkozás minden életkorban.

Fotó: Gáspár Eszter

Nyers vegán étterem Szombathelyen

Gáspár Eszterrel együtt a beszélgetés fókuszában gyermekünk egészséges étkezésre nevelése áll: milyen tippeket adhatunk szülőként, hogyan alakíthatunk ki egészséges szokásokat, és miért fontos az edukáció már a legkisebbeknél is.

Ha érdekel, hogyan tehetjük a mindennapi étkezést élvezetessé és egészségessé, hallgasd meg az epizódot!