Új epizód a Podcastben: Egészséges táplálkozás gyermekkorban
Pinezits Alexandra az egészséges táplálkozásról és a gyermekek tudatos étkezésre neveléséről mesél – tippekkel szülőknek!
Ebben az epizódban Pinezits Alexandrával beszélgetünk, aki férjével megnyitotta az első nyers vegán éttermet Szombathelyen. Tapasztalataikról és arról, milyen fontos a tudatos táplálkozás minden életkorban.
Nyers vegán étterem Szombathelyen
Gáspár Eszterrel együtt a beszélgetés fókuszában gyermekünk egészséges étkezésre nevelése áll: milyen tippeket adhatunk szülőként, hogyan alakíthatunk ki egészséges szokásokat, és miért fontos az edukáció már a legkisebbeknél is.
Ha érdekel, hogyan tehetjük a mindennapi étkezést élvezetessé és egészségessé, hallgasd meg az epizódot!
