Múltidéző 4 órája

Szellemkastély az erdő mélyén: Mikosdpuszta titkai - videó

A Vas és Zala megye határán megbúvó Mikosdpuszta elhagyatott épülete mára csak árnyéka egykori pompájának. A szellemkastély még romjaiban is lenyűgöző, története pedig egyszerre mesebeli, tudományos és tragikus. Most egy urbexes, Tóth István mutatja be a YouTube-on az elhagyatott kastélyt.

A ma már szellemkastély hangulatot keltő mikosdpusztai kastély a 19. század második felében épült Mikos Ede báró megrendelésére, aki 1866-ban költözött át ide a közeli mikosszéplaki kúriájából. Az új rezidenciát a kor műszaki csodáival szereltette fel: saját áramfejlesztő teleppel, vízellátással, központi fűtéssel látták el. A gazdagon tagolt épület belső tereit Angliából szállított luxusanyagokkal burkolták, a kastélyt pedig kétszáz holdas tölgyerdő ölelte körül, benne angolpark, pálmaház, csónakázótó és vadászházak. Szellemkastély Mikosszéplakon: egy urbexes mutatta be videójában

Forrás: VN-archív/Feiszt György 1871-ben Mikosdpuszta országos figyelmet kapott: itt tartották a mexikói császári örökös, Yturbide Salvador és Mikos Gizella bárónő fényűző esküvőjét, amelyet Szabó Imre szombathelyi püspök vezetett. Az eseményre még Ferenc József is üdvözlő üzenetet küldött. A mikosszéplaki kastélyt szerencsétlen vállalkozási miatt Mikos József kénytelen volt eladni, tőle a Zierer család vásárolta meg, akiket 1944-ben deportáltak - itt indult a kastély hányattatott sorsa, kifosztották. Az államosítás után gyermeküdülőként működött az épület, jelenleg pedig magántulajdonban van, ám állapota egyre romlik.

Mostanában éppen a szellemkastély volta miatt kap újra figyelmet: Tóth István urbexes (jelentése: elhagyatott épületeket felkereső személy) YouTube-csatornáján mutatja be az elhagyatott, freskóival és omladozó falaival még mindig lenyűgöző kastélyt. A romantika, a tudomány és a tragédiák öröksége egyszerre sejlik fel a repedezett vakolat mögül – a mikosdpusztai kastély még mindig mesélni akar. A szellemkastélyról beszéljenek a szavak helyett a képkockák: