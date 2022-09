Sok szülő elgondolkodhat, hogyan osztja majd be éves szabadságkeretét, miután a városvezetői tervezet szerint az őszi, a téli és a tavaszi szünetben is bezárnák az óvodákat, csak egy helyen tartanának ügyeletet. Nemény András az óvodai szünetekkel kapcsolatosan javasolja azok időtartamának felülvizsgálatát is „a költséghatékony működés érdekében.” A bölcsődékben a téli szünetet megelőző három napban (december 19-22. között), valamint január 3. és 6. között „igényfelmérés alapján” ügyeleti rendszert terveznek.

A központi könyvtár csak három napig tart majd nyitva?

Vajon azoknak a könyvtárlátogatóknak, akik a Dr. Antall József téren lévő központi könyvtárban olvassák el a napi újságot, élik társasági életüket, minderről a következő hónapokban le kell mondaniuk? A baloldali városvezetők terve az, hogy a hétből mindössze három napot – csütörtökön, pénteken és szombaton – tartson nyitva a megyei feladatokat is ellátó központi könyvtár. Ezzel párhuzamosan – ha a közgyűlés azt jóváhagyja – bezárhatják véglegesen a szentkirályi fiókkönyvtárat, ideiglenesen pedig a Jáki útit is. A kámoni fiókkönyvtárban csak pénteken és szombaton 13 és 16 óra között várják majd az olvasókat, míg a Hunyadi úti fiókkönyvtár minden munkanap nyitva tarthat 10 és 18 óra között. Az átszervezés október 10. után várható, tekintettel az Országos Könyvtári Napok programsorára.

Javaslat: hétvégente és ünnepnapokon is csak ebédelvitel lehessen az idősek klubjaiban

Az idősellátást is érinthetik a megszorítások: a Pozsony utcai idősek klubját ideiglenesen bezárhatják, az ide járó szépkorúakat a Barátság utcai klubba irányíthatják át. A javaslat szerint az eljuttatásukban segítik majd őket. A tervezetből az is kiderül: négy idősek klubjában hétvégente és ünnepnapokon csak ebédelvitelre lenne lehetőség a fűtési szezon idején. Az intézkedés évente 70 napos leállást jelenthet a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy telephelyén. Úgy tűnik, ezeken a napokon arra sem lesz lehetőség, hogy a klubokban eltöltött pár órás maradással otthoni rezsiszámláikat csökkentsék a szombathelyi idősek.

Költözhet a Szova és a tekepályát is bezárhatják

Szeptember 30-ával bezárhatják a Szova Nzrt. Welther Károly utcai székházát is. Az ott dolgozókat a Kőszegi és a Boglárka utcai ingatlanokba helyezhetik át, az így felszabaduló Welther Károly utcai épület pedig értékesíthetővé válik – derül ki Nemény András előterjesztéséből. Mint ahogy az is: nem nyit ki a téli szezonban a műjégpálya, helyette a fedett jégcsarnokban várják a korcsolyázókat. A Sugár úti futópályát a jövőben világítás nélkül működtethetik, az Arena Savariában két Celsius-fokkal csökkenthetik a hőmérsékletet, a Vaosz-tekepályát pedig – amennyiben az ingyenes használók nem tudják az emelkedett rezsiköltséget kifizetni – bezárhatják.

"Kulcsos ház" lesz az Iseum?

A közvilágítási rendszer jövő évi fenntartása várhatóan meghaladja az 580 millió forintot – az ajánlat szintén közgyűlési elfogadásra vár. Ha a képviselők megszavazzák, áthelyezhetik az anyatejgyűjtő állomást az Egészségügyi Alapellátóba. A Bem József utca 9/b szám alatti épületből az öt védőnő a Váci Mihály utcai rendelőbe kerülhet át, a Bem utcai ingatlant így rtékesíthetik. Átköltöztethetik a belvárosi Kézműves kuckót, és ideiglenesen felfüggeszthetik az Óperint utca 1. szám alatt lévő Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működését is. A múzeumokat is érinti a megszorítás: „kulcsos házzá” válhat az Iseum és a Schrammel-gyűjtemény is.