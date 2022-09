- A városi bajnokságban résztvevő 13 szervezet egyenként évente 140 ezer forintot, míg az NB I-es szinten versenyző csapatok milliós nagyságrendű összeget fizetnek. Rajtuk kívül még két nyugdíjas egyesület bérli a pályát – avat be minket a Vaosz-pálya használatának részleteibe Hegedűs András, az Arborétum SE teke szakosztályvezetője, a városi bajnokság versenybizottsági tagja. - Hatvan éve épült a létesítmény, azóta üzemel a konvektoros fűtési rendszer és a nyílászárók jelentős részét sem cserélték ki. Mindezek miatt itt a téli hónapokban eddig sem volt melegebb 19 Celsius-foknál. Korábban tárgyaltunk önkormányzati vezetőkkel arról, hogy a helyet magunk üzemeltetnénk, akkor erre nyitottak voltak. Mi továbbra sem zárkózunk el ettől – folytatja Hegedűs András, akitől megtudjuk: sikerrel rendezték meg a 62. Savaria Kupát. Akkor nem kellett a pályahasználatért fizetniük, mert a megállapodás szerint a versenyből befolyt összeget még a nyáron az épület karbantartására fordították. Ehhez jelentős magánfelajánlás társult, így összesen mintegy 3,5 millió forintot költöttek arra, hogy komfortosabbá tegyék a létesítményt. Felújították a fürdőt, új bútorzatot szereltek fel, kifestettek. Feladat azonban még így is maradt: továbbra is beázik a tető, az ablakokat cserélni kellene, takarékosabbá kellene tenni a mindennapos működtetést.

Hegedűs András arra is kitér: szeptemberben a pályát üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. egyik munkatársa arról tájékoztatta őket, várható változás a megemelkedett rezsiköltségek miatt, ám pontos részleteket még nem tudott mondani. A hely népszerűségét mindenesetre jól mutatja: ott heti szinten mintegy kétszázötvenen fordulnak meg. Hegedüs András szavaiból az rajzolódik ki: ha a Vaosz-tekepályát azok üzemeltethetnék, akik azt rendszeresen használják és akiknek szívügye, hogy a sportágnak hosszú távú jövője legyen, annak akár jobb sorsa is lehetne. Már csak azért is, mert szívesen keresnék a lehetőségeket, hogy az önkormányzat egyetlen tekepályája fenntarthatóbb lehessen. Felvetésünkre: korábban szóba került-e, hogy a 3,5 millió forintos ráfordítást „lelakhassák” a csapatok, illetve a felajánlók, Hegedüs András úgy felel: egyelőre nem, de várhatóan ez is téma lesz a következő egyeztetéseken.

Csütörtökön szavaz a szombathelyi közgyűlés az önkormányzat „takarékossági programjáról”. Abban a Vaosz-tekepálya kapcsán Nemény András polgármester javaslata az: amennyiben a használók nem tudják fizetni ingyenes használat mellett a közüzemi költségeket, úgy indokolt a tekepálya bezárása a következő fűtési szezonra. Az ügy kapcsán kérdéseket küldtünk a létesítményt üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. ügyvezető igazgatójának, hogy megtudjuk: a megemelkedett rezsiköltségek mellett várhatóan milyen pályahasználati óradíjjal számolhatnak majd a csapatok. Ha választ kapunk, közöljük.