Az elmúlt éveket, illetve a jelent is a fejlesztés, a bővítés jellemzi a Nestlé Purina büki gyárában. Folyamatosan dolgoznak az egyes üzemcsarnokok felépítésén, a gyártósorok beüzemelésén. Ezáltal nemcsak a gyár, de a város is fejlődik. Mint minden változásnak, a beruházásoknak is vannak ellenzői. Arthur van Raalte gyárigazgatóval erről is beszélgettünk.

- A büki beruházás a Nestlé Hungária legnagyobb Magyarországi beruházása, de régiós szinten is hatalmas jelentőségű – kezdte a gyárigazgató. - A 2020-ben bejelentett 50 milliárd forintos fejlesztés után, tavaly ismét nagyszabású bővítésbe kezdtünk további 35 milliárd forint értékben. (Lapunkban korábban megírtuk: a beruházással egyidőben a Nestlé 725 millió forint értékében szakképzési programot indít, amelyhez a kormány 360 milliós képzési támogatást biztosított – közölte az alapkőletételnél Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.)

- Jelenleg a magyar élelmiszer-feldolgozóipar rendszerváltás utáni egyik legnagyobb beruházását valósítjuk meg – folytatta a gyárigazgató. - A Nestlé mindig hosszú távra tervez, így folyamatosan keressük a lehetőségeke. Úgy számolunk, egy év múlva 1400 főre nő munkavállóink száma. Ebben a tekintetben az európai Purina cégcsoporton belül a büki gyáregység lesz a legnagyobb.

Arthur van Raalte kiemelte: az alapanyagok jelentős részét a környéken termelő gazdáktól vásárolják fel. Folyamatosan keresik új beszállítókat.

A közelmúltban azonban a közösségi oldalon szerveződött egy csoport. Több kifogást is megfogalmaztak a gyár bővítésével kapcsolatban. Megjegyezték, a mindennapokban nehéz együtt élni a gyárból jövő szagokkal.

- Tudunk az észrevételekről, hozzánk is eljutottak a felvetések – közölte Arthur van Raalte. – Minden megkeresést komolyan veszünk, tisztában vagyunk azzal: ha bármiféle jelentős változás történik egy gyár életében, akkor mindig lesznek olyanok, akik hangot adnak véleményüknek. A konkrét felvetésre visszatérve: számos téves híresztelés jelent meg a közösségi médiában. Többen azt gondolták, a városba bevezető út mellett kamionparkoló épül, ami zavarja majd az ott lakók életét. Ez koránt sincs így: itt a dolgozóink részére lesz személygépjármű-parkoló. A tervezésnél kiemelt szerepet kapott a környező lakóházakban élő szomszédok nyugalmának biztosítása, beleértve a szagok lehetőség szerinti mérséklését is. A Darling utca teljes hosszában, valamint a Darling utca és Vog út között a Petőfi utcával párhuzamosan, 15-30 méter szélességben zöld védősávot alakítunk ki. Ide több mint 6800 különböző fajtájú és méretű fa, valamint cserje kerül, ami összesen 20 000 négyzetméter új zöldfelületet jelent. Az új személygépjármű-parkoló várhatóan az idén október végéig készül el.

- Ahogy manapság minden családban, úgy nálunk is napi szinten van jelen az energiaárak emelkedése – folytatta a gyárigazgató – amit gyári szinten mi a hatékonyság maximális növelésével igyekszünk ellensúlyozni. A cégcsoport vállalta, hogy 2050-re nullára csökkenti károsanyag-kibocsátását, az erre irányuló fejlesztések most felgyorsulnak. Igaz, a büki gyár 2017 óta teljes egészében zöldáramot használ, így a villamosenergiához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás megszűnt.