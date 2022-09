A megkeresésben foglaltak szerint a kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindenkitől, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Az önkormányzatoknak a 26-ig begyűjtött települési szintű adatokat szeptember 30-ig kell továbbítani a minisztérium felé. A felmérés településmérettől független, a szétosztás módjáról egyelőre nincsen szó, csak a felhasználási szándékot kell jelezni, háztartásonként egy ember igényelhet.

Megkérdeztünk egy Vas megyei kistelepülési vezetőt a témáról. Hajós Attilától, Bő polgármesterétől megtudtuk: a minisztérium az intézményi és a lakossági barnakőszén igényekre is rákérdez. Olyan önkormányzati intézmény már sem Bőben, sem a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó kilenc társtelepülésen nincsen, ahol barnaszénnel lehetne fűteni, de becslése szerint a lakosság felénél még megvannak a vegyestüzelésű kazánok, cserépkályhák. Bő 730 lakosa esetében ez több százat is jelenthet. A polgármester azt is elmondta, hogy az emberek többsége, főleg az idősebbek úgy rendezkedtek be, hogy ha be is vezették a gázt, megőrizték a régi fűtésmódot is. Bőben rászorultsági alapon 30-40 családnak szoktak szociális tűzifát adni évente, ennél lényegesen több vegyestüzelésű kazán vagy kályha lehet, ahol felmerülhet az igény a barnakőszénre is.

Megkérdeztük Csepregen Horváth Antal kazánszakértőt, aki maga is fűt szénnel, hogy mire kell odafigyelni az alkalmazása során.

- Cseh diónak nevezett barnaszénnel fűtök, aminek hosszabb az égésideje és magasabb a fűtőértéke, mint a fának. A fekete szénnek pedig még magasabb, körülbelül másfél-kétszerese – mondta Horváth Antal, aki már bevásárolt: tizenkétezer forintért vette a barnakőszén mázsáját, amiből két vödörrel használ egy nap, az körülbelül húsz kilogramm.

A szakértő azt mondta, hogy aki átalakíttatta a cserépkályháját, és gázégőfejet rakatott bele, azt egyszerűen kivetetheti, ha most úgy dönt, hogy mégis fával tüzel. Szénnel rakni nem szerencsés, mert túl nagy a hősokk, a fugáknak is bírni kell. A cserépkályhákat 8-10 évente újra kell rakatni, fugáztatni, csak ha megfelelő állapotban van, akkor lehet szénnel is fűteni.

Ha egy vegyestüzelésű kazán esetleg hosszabb ideig üzemen kívül volt, ellenőrizni kell, hogy nem szivárog-e. Rá kell nyitni a rendszerre, ilyenkor megnő benne a nyomás, ha nem szivárog, akkor használható, ha igen, akkor csereérett. Ellenőrizni kell a kéményét is, hogy van-e huzata. Horváth Antal javaslata: gyújtsunk meg egy újságpapírt az ajtajánál, és nézzük meg, hogy a kémény behúzza-e a füstöt. Ha a füst visszajön, kéményseprőt kell hívni, vagy ha van otthon megfelelő kefe, ki kell tisztítani, előfordulhat, hogy madár pottyant bele vagy egyéb szemét, még a pókháló is gondot okozhat.

Horváth Antal mindenre felkészült: van klímája, gázkazánja és vegyestüzelésű kazánja is; a jelenlegi átmeneti időszakban az első kettőt használja, ha bejön a nagy hideg télen, akkor rendszerint a vegyestüzelésű kazánnal fűt.