Ahogyan várható volt, a használtatópiac sem ússza meg ezeket a válságos időket. Megtudtuk, az elmúlt időszakban a használtautó eladások közel egyharmadára csökkentek. Az átlag, inkább megpróbál túladni a már meglévő autóin. Mesits Sándor kereskedő elmondta, sokan viszik be és kínálják eladásra járműveiket. Ilyen esetek leginkább azoknál a családoknál jelentkeznek, ahol több autó is van. Azok, akik vásárolni szeretnének, ők is inkább az olcsóbb, könnyebben fenntartható járműveket keresik. Mint megtudtuk, a 200-300 ezres kategóriában van a legnagyobb kereslet.

A nagyobb értékű autók árában mindenképp mérséklődés várható, amíg a megnövekedett igény miatt az olcsóbb kategóriákban áremelkedés is elképzelhető. A 2008-as válság idején volt egy kifejezés, a „válságautó”, ami visszatérni látszik a mostani piacra. Megtudtuk, az előző években a dízelbotrány és más tényezők miatt a benzines autók iránt volt nagyobb a kereslet, viszont ez mostanra már kifakulni látszik, hiszen már a dízeles autók után is van jelentős érdeklődés. Az autók importálása is nehézkessé vált, amit a forint gyengülésének és a külföldön is megnövekedett áraknak tudnak be a szakmabéliek. Vannak, akik a piac teljes leállást sem tartják kizártnak.