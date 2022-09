A háború és a gazdasági szankciók következtében kialakult energiaválság miatt társaságunk is jelentős tűzifaigény-növekedést tapasztal már a nyár kezdete óta. A fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően az állami erdők elegendő tüzelőt tudnak biztosítani az ország számára – tájékoztatta lapunkat Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a Kormány a tűzifaprogramot nem szociális szempontból, hanem a veszélyhelyzet megoldása érdekében hirdette meg. Ennek keretében az erdőgazdaságok maximalizált, hatósági áron szolgálják ki elsősorban a saját működési területükön élőket az adott térségre jellemző fajösszetétel szerinti tűzifa alapanyaggal.

A keménylombos 30.000, a lágylombos és a fenyő 19.000 forintba kerül egységesen az ország minden állami erdőgazdaságánál. Az erdei köbméterre vonatkozó árak a forgalmi adót tartalmazzák, a fuvarköltséget viszont nem. A Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nél kétméteres hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan hengeres faanyag vásárolható. Bugán József szólt arról is: a rendelkezés szerint a társaság a Vas megyeieken kívül Győr-Moson-Sopron megye 37 településének lakosságát is ellátja. Ők kizárólag a Sárvári Erdészeti Igazgatóság pénztárában fizethetik be az igényelt, de maximum 10 erdei köbméter tűzifa alapanyag árát – a tartózkodási vagy lakóhely igazolása minden esetben szükséges.

Forrás: Cseh Gábor

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az eddigieken kívül további két pénztárában tette lehetővé a befizetést. A központi igazgatóságon (Szombathely, Saághy István utca 15.), a sárvári, szentgotthárdi, vasvári igazgatóságokon, újdonságként pedig a Jeli Arborétum pénztárában, valamint Kőszegen, az erdészeti irodában is be lehet fizetni a tüzelő árát, de online nem. Fontos továbbá: egy háztartás az egységes hatósági áron maximum 10 köbméter tűzifa alapanyagot vásárolhat, amelybe beleszámít a 2022. május 1. után megvett vagy befizetett mennyiség is.

A fát a befizető helyeken lehet megrendelni és kifizetni, majd az erdőgazdaság által meghatározott helyen és módon átvenni. A tűzifaprogram szerint az átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításról a vásárlónak kell gondoskodnia. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szombathelyen a Parkerdőben, Salköveskúton, Iváncon, Csákánydoroszlóban, Csehimindszenten, Kámban, Nádasdon és Szajkon működtet átvételi pontként szolgáló rakodókat, de a fuvarköltség megfizetése után a vasi vásárlóknak kiszállítják a fát. A Győr-Moson-Sopron megyében élő megrendelőknek maguknak kell intézniük a fuvart.