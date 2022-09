Az úszásoktatás ellehetetlenül?

A Fidesz-KDNP frakció tagjait éles hangon bírálták a baloldali frakció képviselői, miután látszott: az ellenzék nem támogatja a beterjesztett programot. Bokányi Adrienn tanácsnok (ÉSZ) és Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) is érzelmekkel teli hozzászólást fogalmazott meg, azok lényege az volt: szerintük alkalmatlanok az ellenzéki szerepre (is) a fideszes képviselők, így a vita hevében Bokányi Adrienn „bazári majmok”-ként „jellemezte” képviselőtársait. Visszautasították azt is, hogy átgondolatlan lenne a „takarékossági program.”

Külön „figyelmet” kapott Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP), aki a gazdaságvédelmi munkacsoportban támogatta a „takarékossági” javaslatot. Lendvai Ferenc úgy reflektált: az anyagot vitára alkalmasnak találta, a frakcióülésükön azonban számos további javaslat fogalmazódott meg, kötelességük azokat elmondani a közgyűlésen.

A megszorító csomagban egyébként szerepel: bezárják a Farkas Károly utcai sportcsarnokot, ám az a tornasport végét jelenti a városban – ezt Tóth Kálmán jelentette be, aki emiatt külön megbeszéléseket szorgalmazott. Szintén megoldásra vár: helyet kellene találni az úszásoktatás számára. Az oladi szakközépiskolában az energiaárak miatt, a Bolyai-iskolában pedig a tetőbeázás végett zárták be az uszodát – tudtuk meg. A Vasivíz Zrt. hétfőtől csökkentett üzemmódban üzemel: csak a 33 méteres versenymedence működik.

A megszorítások után is megfelelnek a jogszabályi feltételeknek

Takátsné Tenki Mária kérdésére Nemény András polgármester azt is hangsúlyozta: a takarékossági programban foglalt intézkedésekkel továbbra is megfelelnek a törvényi előírásoknak, jogosultak a normatív támogatásokra. Horváth Soma alpolgármester a vita végén kifejtette: tematikus múzeumnak minősül a Szombathelyi Képtár, ezért a törvényi előírások alapján azt 260 napon át nyitva kell tartani, hogy mindenki megtarthassa a munkahelyét. Hatvanötezer látogatója volt a Savaria Múzeumnak, abból 12 ezer látogatót fogadott a képtár. Kitért arra is, hogy a Szimfonikus Zenekar átköltöztetésével biztosítják annak további működését. Ugyanakkor az államtól még nem kapták meg az előadóművészeti többlettámogatást teljes egészében, bíznak abban, hogy az hamarosan megérkezik. A sportház kapcsán elmondta: azt heti 6 napban 8 órán keresztül nyitva kell tartani egy korábbi Emmi-rendelet alapján. „Fegyelmezett, a jogszabályoknak megfelelő takarékossági program állt össze” – szögezte le végül Horváth Soma.

Végül a Fidesz-frakció tagjainak javaslatait egymás után szavazták le a baloldali képviselők. A „takarékossági programot” 13 igennel, 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Ágh Ernő: A Szovától hat dolgozó távozott 42 millió forinttal

Módosították a város idei költségvetését, majd ezután tértek rá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok első félévi beszámolójának megvitatására. Megdöbbentő adat: Ágh Ernő, a Szova Nzrt. felügyelőbizottsági tagja a cég vezérigazgatójától kapott tájékoztatás alapján elmondta: 2022-ben 6 dolgozó összesen 42 millió forinttal távozott – ebben végkielégítések és szabadságmegváltások egyaránt szerepeltek. Illés Károly frakcióvezető pedig arról érdeklődött: történt-e a cégnél mintegy 20 millió forint értékű gépjárműbeszerzés a vezérigazgató számára? Horváth Attila alpolgármester úgy válaszolt: nem támogatták a gépkocsivásárlást, lízingelést javasolt a vezérigazgatónak az erről szóló egyeztetéskor.

Szóba került az is a vitában: az előző vezérigazgató megvásárolta a céges autót, állítólag a 6 milliós értékű kocsihoz alacsonyabb áron jutott hozzá. Nemény András azt ígérte, ezt kivizsgálják, de megtudtuk azt is: történt értékbecslés az autó eladása előtt.

A Vasivíz Zrt. vezérigazgatója, Krenner Róbert arról tájékoztatta a közgyűlést: alaptevékenységük számára 1013 forint/köbméter áron tudtak gázbeszerzésre szerződni. Míg az Avus által használt fürdőrészre nem fixált áron köbméterenként 823 forintos ajánlatot kaptak, amit jóváhagytak. Bízik benne, hogy hamarosan megkötik erre is a szerződést.

A közgyűlés végül valamennyi gazdasági társaság első félévi beszámolóját jóváhagyta.