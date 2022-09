Közügyek 32 perce

Üléseztek a képviselők Répcelakon: takarékossági intézkedéseket is elfogadtak

Csütörtökön délután tartotta meg e havi ülését a répcelaki önkormányzat képviselő-testülete. Két rendkívül fontos kérdésben is döntés született: kinevezték a továbbra is egy intézményként működő bölcsőde és idősek klubja új intézményvezetőjét, valamint elfogadták a takarékossági intézkedésre tett javaslatokat is.

Illusztráció Forrás: VN-archív

A hét önkormányzati képviselő közül öten voltak jelen, így Szabó József polgármester a testületet határozatképesnek nyilvánította az ülés elején. Az ülés egyik legfontosabb kérdése volt: egy intézményként üzemel-e tovább a jövőben is a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja? Az intézmény különválasztása mellett egy, míg az egyben tartása mellett négy képviselő tette le a voksát, tehát az intézmény ezentúl is az eddig megszokottak szerint működik tovább. Mivel az intézmény vezetőjének, Lászlóné Moór Lillának október 8-án lejár a megbízása, az önkormányzat korábban pályázatot írt ki a pozíció betöltésére. Két pályázó, Lászlóné Moór Lilla, valamint Szabóné Németh Zsuzsanna jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázott a pozícióra. Azt, hogy melyikük pályázatát fogadják el, zárt ülésen tárgyalta a testület. Végül egyhangúlag Szabóné Németh Zsuzsannát szavazták meg az intézmény új vezetőjének. A képviselők ugyancsak egyhangúlag elfogadták az önkormányzati intézmények további működésének biztosítására kidolgozott intézkedési tervet. Ebben foglaltatik, hogy a város közterületeinek megvilágítását szolgáló lámpákban ledes izzókra cserélik az égőket, amelyeknek a teljesítménye így nem haladja meg egyenként a 40 wattot. A karácsonyi díszkivilágításról nem kell lemondaniuk a répcelakiaknak, az ünnepi fények azonban nem a teljes adventi szezonban, csupán december 18-ától, advent negyedik vasárnapjától díszítik majd az utcákat. Takarékossági okokból két beruházás, egy 25 millió forintos útépítés és egy 35 millió forintba kerülő járdafelújítás nem valósul meg a városban, az így megmaradt összeget a megnövekedett energiaárak fedezésére kívánja fordítani az önkormányzat. A művelődési házban a nagyterem és az ifjúsági klub fűtését lekapcsolják és csak rendezvények idején kapcsolják azt vissza. Amennyiben valaki ki szeretné azokat bérelni, magának kell fedeznie a fűtés költségét. A képviselők döntöttek az önkormányzati tulajdonban álló irodaház kiürítéséről is. Az irodaház három bérlője közül ketten szünetelteik tevékenységüket, a harmadik vállalkozó saját költségén bent marad az épületben. Szabó József, Répcelak polgármestere hangsúlyozta: az intézkedési terv alapelve, hogy az idősek, a gyermekek és a rászorulók védelme a prioritás, éppen ezért a bölcsőde, az idősek klubja és az óvoda az eddig megszokottakhoz hasonlóan működik tovább, ám azoktól is takarékosságot kért a városvezetés.

