Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, az elmúlt hetekben többször is előfordult, hogy hiányzott a cukor a boltok polcairól. Akkor Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnök nyilatkozata alapján megírtuk: szerinte a boltokban azért hiánycikk hetek óta a hazai kristálycukor, mert az árstop miatt az emberek felvásárolták a készleteket. A vevők tartottak attól, hogy vége lesz a hatósági áras időszaknak. A cukor korlátlan ideig megőrzi a minőségét, így bátrabban is vásároltak belőle, mint például a lisztből. Cukor tehát van, csak nem a boltokban, hanem a kamrákban, spájzokban. A hazai éves fogyasztás a kristálycukor esetében háromszászezer tonna. A kaposvári cukorgyár tavaly 80 ezer tonnát állított elő, amely ebben az évben 60 ezer tonnára is csökkenhet.

Lapunk a témában több kiskereskedelmi üzletláncot is megkeresett. A Penny-nél azt közölték, ahogy eddig is, jelen helyzetben és ezután is a vásárlók igényeit tartják elsőlegesen szem előtt. Jogkövető versenypiaci szereplőként a vonatkozó törvényi és hatósági szabályokat betartva az áruházlánc a legmagasabb minőségellenőrzés mellett szervezi minden nap az árucikkek zavartalan ellátását a teljes magyarországi bolthálózatában.

- A február elsejétől alkalmazott hatósági ár a növekvő infláció és a később kitört háború okozta gazdasági nehézségek közepette enyhítette a lakosságot érő közvetlen élelmiszerár-sokkot. Ezzel együtt, extrakeresletet is generált a hét árstopos termékkategóriára, így a cukorra is – olvasható a Tesco lapunknak küldött válaszában.

Így folytatódott a közlemény: mindent megteszünk azért, hogy stabil ellátást biztosítsunk az árstopos termékekből, így a cukorból is, de előfordulhat az, hogy egy-egy áruházban átmenetileg (egy adott napon belül) nem a megszokott képpel találkoznak a vásárlók. Jelenleg az ellátás folyamatos a termékből, közép-európai jelenlétünk segítségével pedig arra törekszünk, hogy az esetleges piaci zavarokat ellensúlyozzuk – beszerző munkatársaink és szállítópartnereink vállvetve folyamatosan azért dolgoznak, hogy zavartalanul elérhető legyen minden termék vásárlóink számára.