Úgy tűnik, az energiaárak emelkedése miatt a Magyar Posta Zrt.-nél is takarékossági intézkedések lépnek életbe. Országosan 366 postahely működését szüneteltethetik, abban Vas megyei posták is érintettek. Meg nem erősített információink szerint négy szombathelyi és a bucsui posta zárhatja be rövid időre a kapuját. Értesüléseink szerint a vasi megyeszékhelyen: az oladi, a kámoni, a Laky Demeter utcai és a Március 15. téren lévő postát érinti a döntés, melynek nyomán - információink szerint - senkit nem küldenek el. A dolgozókat áthelyezik és más postahivatalokban folytathatják munkájukat – tudtuk meg. A Laky Demeter utcai postát egyébként az ott lakók kérésére éppen egy évvel ezelőtt, 2021 novemberében nyitották újra. Bucsuban pedig az egyetlen postahivatalt érinti az intézkedés, ott mobilpostai rendszeren keresztül láthatják el ideiglenesen a feladatot.

Megtudtuk azt is: Magyarországon a szüneteltetés mellett is 4500 lakosra, míg a szomszédos Ausztriában 5100 lakosra jut egy postahivatal. A Magyar Posta Zrt. a koronavírus-járvány alatt hívta fel jobban a figyelmet arra, hogy szolgáltatásai már nemcsak személyesen, hanem digitális úton is hozzáférhetők. Az ideiglenes szüneteltetés a házhoz történő kézbesítést sehol nem érinti.