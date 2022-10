Szombathelyen az 1001 négyzetméter feletti kereskedelmi egységek és egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek esetében emelik az építményadót 2023. január 1-jével – erről csütörtökön döntött a közgyűlés. Mi a helyzet más Vas megyei önkormányzatoknál? - körképünkben ezt vettük górcső alá.

- Ebben a mostani helyzetben nem gondolom, hogy a vállalkozók terheit növelni kellene – nyilatkozta Kondora István, Sárvár polgármestere. Hozzátette, településükön helyi iparűzési adót és idegenforgalmi adót szednek, sem kommunális, sem pedig építményadót nem kell fizetnie a sárvári magánszemélyeknek, illetve vállalkozásoknak. Ezen nem kívánnak változtatni.

Vasváron sem terheli építményadó a gazdasági társaságokat – tudtuk meg Tóth Balázs polgármestertől, aki megerősítette: ez így marad ezután is. Vaskeresztes esetében hasonló választ hallottunk a település jegyzőjétől, dr. Linhárt Gábortól. A képviselő-testület nem tervezi építményadó bevezetését a faluban.

Jánosházán minden négyzetméter után évente 150 forintot fizetnek a cégek, vállalkozások. 2021-ben az adónemből 6 millió 364 ezer forint bevételre tett szert az önkormányzat – erről dr. Balás Endre jegyző tájékoztatta lapunkat. Annak mértékén azonban a mostani helyzetben sem kívánnak változtatni a városban – tudtuk meg. Hasonló a helyzet Bükön és Répcelakon is. A fürdővárosban építményadóként évente négyzetméterenként 300 forintot szednek, és azon nem módosítanak – tájékoztatott dr. Németh Sándor polgármester. Ugyanekkora az adó mértéke Répcelakon: ott is évente négyzetméterenként 300 forintot fizetnek a gazdasági tevékenységet folytató szervezetek az önkormányzat felé. - Nem tervezünk adót emelni a mostani helyzetben, ezzel is próbáljuk védeni a helyi vállalkozásokat, melyek terhei így is jelentősen növekedtek – mondta el megkeresésünkre Szabó József, Répcelak polgármestere, hozzátéve: építményadóból éves szinten 17 millió forint folyik be a városhoz, így egy esetleges növelés nem hozna akkora pluszbevételt, hogy annak ötlete akár szóba kerülhetne.

Lukácsházán nincs építményadó, és egyelőre nem is tervezik a bevezetését, mondta el kérdésünkre Virág János polgármester. Amíg a magánszemélyekre kommunális adót; a vállalatokra, cégekre iparűzési adót vetnek ki, nem kívánnak más adónemet bevezetni, tette hozzá.