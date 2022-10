Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban és a bajánsenyei kirendeltségen is korlátozzák a nyitvatartást novembertől: három nap lesz ügyfélfogadás, a további két napon home office-ban dolgoznak a kollégák. A hegyhátszentjakabi kirendeltség nem zár be, ott fával meg tudják oldani a fűtést. – Az önkormányzat közel 40 százalékos fűtési költségmegtakarítást szeretne elérni a szűkített nyitvatartással – tudtuk meg Őr Zoltántól, Őriszentpéter polgármesterétől, aki arról is tájékoztatott, hogy a Szikszay Edit Művelődési Házat részlegesen bezárják.

Két napra, keddre és szerdára időzítik a próbákat, egyesületi rendezvényeket, valószínű, hogy a könyvtár működése is ehhez igazodik majd. A művelődési ház egyik épületszárnyában található konditerem sem fogad látogatókat, ugyanígy a vadászati kiállítást is bezárják, és várhatóan márciusban nyitják újra. A közvilágítással szerencséje van a településnek, idén korszerűsítették a hálózatot, év végéig kedvezményes szerződésük is van. Januártól négyszeres költségemelkedésre számítanak, a közvilágítás esetleges korlátozását még felülvizsgálják a következő időszakban.