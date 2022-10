Emelkednek az óvodai szolgáltatások díjai

-Elfogadtunk egy határozati javaslatot, ami arról szólt, hogy szolidaritást vállalunk azokkal a pedagógusokkal, diákokkal, illetve szülőkkel, akik a tanárok munkakörülményeinek javításáért tiltakoznak. Egyben felszólították a kormányt, hogy az érintettek bevonásával dolgozzanak ki egy javaslatot, ami ezt a kérdést megoldja – tájékoztatott dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ). Beszélt arról is: jóváhagyták az ELTE SEK közgyűlési beszámolóját, a közétkeztetés megfelelő finanszírozása érdekében pedig 17,2 millió forint további önkormányzati támogatást hagytak jóvá az Elamen Zrt. részére. Több óvodai szolgáltatás esetében emelték annak térítési díját: így november 1-jétől a zeneovi és a gyermektánc alkalmanként 1000 forintba, az idegennyelv oktatás pedig havonta 5000 forintba kerül. A korcsolyaoktatás tanfolyamáért 12 ezer forintot kell fizetniük a szülőknek.

A 11-es Huszár úti laktanya egy részét liciten értékesítik

Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) a tervezett ingatlan-értékesítések kapcsán elismerte: éles vita alakult ki az előterjesztés kapcsán. A 11-es Huszár úti laktanya „B” területét liciteljárás során kívánják eladni. S bár a Fidesz képviselői ingatlanszakértő véleményét is kikérték volna a 30 napos határidőt tartalmazó pályázati felhívás elfogadása előtt, de a városvezetői frakció ezt nem támogatta. Két értékbecslést készíttettek, az alapján négyzetméterenként mintegy 5000 forintos kikiáltási árat határoztak meg. A területet 660 millió forint plusz áfa összegért hirdetik meg, az tartalmazza azt is, hogy az utat az önkormányzat megépíti a területen. Kérdésünkre, miért írták ki így a pályázatot, Horváth Attila több magánberuházásban megvalósult lakóparkot sorolt fel, ahol a közút végül nem készült el. Ezt előznék meg ezzel. Az alpolgármester szólt arról is, hogy a város költségvetésének helyzete indokolja az újabb ingatlanértékesítést. Így az északi iparterület újabb, 17 hektáros részét is meghirdetik eladásra. Ugyancsak pénzügyi okok miatt határoztak az építményadó emeléséről is: az 1001 négyzetméter feletti kereskedelmi és egyéb nem lakóépületek után négyzetméterenként 2000 forintot kell fizetniük az érintett cégeknek, vállalkozásoknak 2023. január 1-jétől.

Ötszázharmincöt új lakás épülhetne itt

- Nagyjából hat új családi ház áráért kap az új tulajdonos egy olyan területet, ahol a fejlesztések után 535 lakást, 32 házat, közel 10 ezer négyzetméternyi irodát, üzlethelyiséget és raktárat lehet építeni – ezt már Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) mondta el a 11-es Huszár úti laktanyával kapcsolatosan, hozzátéve: a Parkerdőben a zártkertek ennek másfélszereséért kelnek el. - Mindenképp botrányosnak tartjuk ezt és feltételezzük, hogy valami mutyi van a háttérben, máskülönben nincsen az a gazdasági helyzet, ahol egy ilyen értékű ingatlant ilyen olcsón lehetne elfecsérelni – fogalmazott a frakcióvezető, aki szerint ha a tavalyi ingatlancsomagra azt mondták, hogy az a város ezüstje, akkor a 11-es Huszár úti laktanya területe Szombathely aranytartaléka, amit most elkótyavetyél a városvezetés. Bokányi Adrienn tanácsnok, egyben a körzet képviselője (ÉSZ) viszont örömének adott hangot, hogy hosszú évtizedek után végre történik valami a belvároshoz közeli területen. Külön kiemelte: a Lovas és a Söptei út között autós, gyalogos és reményei szerint kerékpáros út is készülhet ennek a fejlesztésnek a részeként.

Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ) a jóváhagyott „zöld intézkedéseket” foglalta össze: az Európai Uniótól, közvetlen módon 1,5 millió euróra konzorciumban pályáznak az Abud Mérnökirodával, sikeres pályázat esetén egy „zöld ügynökséget” is létrehozhatnak. Emellett javaslatára a közgyűlés kéri az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) módosítását úgy, hogy ismét lehetővé váljon szélerőművek telepítése. Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) arra hívta fel a figyelmet: a közgyűlés ugyancsak kéri a kormánytól, hogy 2023-ban ne kelljen szolidaritási adót fizetnie Szombathelynek. Ezt a kérést egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetsége szintén megfogalmazta, azzal kiegészítve: a gépjárműadót is engedje át ismét az önkormányzatok részére a kormány.

November 1-jétől nem bérli a Styl Trade2020 Kft. az önkormányzattól a két munkacsarnokot. Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) ennek kapcsán közölte: egyelőre senki nem tudja, mi lesz a gyár sorsa.