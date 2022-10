– A beruházással egy lépéssel előbbre lépünk, és magas hozzáadott értékű megoldást biztosítsunk a biológiai anyagok, vakcinák és a legújabb generációs mRNS-alapú gyógyszerek biztonságos tárolására és adagolására – mondta Andreas Reisse, a SCHOTT Pharma vezérigazgatója. Hozzátette: nemcsak a gyógyszeripar, hanem Magyarország számára is hatalmas előrelépés a fejlesztés, az új lukácsházi gyártócsarnokkal egy második előretölthető, steril üvegfecskendő gyártási központot hoznak létre.

– Büszkék vagyunk Lukácsházára és a misszióra, amit az itt készülő ampullákba kerülő koronavírus-elleni oltóanyagok révén ez a gyár az emberiségért tett – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd megköszönte a vállalat vezetőinek, hogy a magyarországi beruházás mellett döntöttek, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek (HIPA) pedig a partnerséget, azt, hogy a kormány több milliárdos támogatást biztosított a tervekhez.

– A válságok korát érjük. Migráció, koronavírus, háború, energiaválság, gazdasági kihívások egymás után és egymással egy időben jelennek meg – emlékeztetett Menczer Tamás. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a koronavírus kapcsán szólt az egészségiparhoz kötődő beruházás fontosságáról. Mint mondta, a járvány alatt megtanultuk, hogy Magyarországnak rendelkeznie kell stratégiai képességekkel, amelyek az életmentéshez elengedhetetlenül szükségesek. Biztonságunk feltétele, hogy Magyarország önellátóvá váljon orvostechnikai eszközök terén. – Ma már van maszkgyártási és lélegeztetőgép-gyártási kapacitásunk oltóanyaggyár épül Debrecenben, és van teherszállító repülőgépünk is. Az orvosieszköz-gyártásban az egyik legnagyobb bővülést a fecskendőgyártás területén értük el – ezt a sikert erősíti a német SCHOTT mostani bővítése is. A beruházás 28 milliárd forint összértékű, ehhez a kormány 3,3 milliárd forint támogatással járult hozzá. Magas hozzáadott értékű terméket állítanak majd elő – ilyen gyártásra mostanáig csak Svájcban volt lehetőség – emelte ki. Megjegyezte még: Magyarország mellett szól a politikai stabilitás, az alacsony adók, a beruházásbarát gazdasági környezet és a munkaerő – a szorgalmas és tehetséges magyar emberek. A cég vezetőinek hangsúlyozta: a kormány együttműködésére a jövőben is számíthatnak.

A sajtótájékoztató után letették az új csarnok alapkövét, előtte időkapszulát helyeztek el, amelybe a munkavállalók és az üzemi tanács tagjai idézeteket, üzeneteket, jókívánságokat, a cégre jellemző használati tárgyakat és újságokat tettek.