A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében összesen 238,2 ezer álláskereső szerepelt 2022 szeptemberében. Ez 2021 szeptemberéhez képest 4,8 százalékos csökkenést, míg a megelőző hónaphoz viszonyítva 3,9 százalékos emelkedést mutat. Az álláskeresők között a szeptemberi zárónapon 112 ezer férfi és 126,2 ezer nő szerepelt. Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 101,4 ezres létszáma az álláskeresőkön belül 42,6 százalékot jelentett a vizsgált hónapban. Középfokú iskolai végzettséggel 119,6 ezer fő (50,2%), felsőfokú végzettséggel 17,2 ezer fő (7,2%) rendelkezett.

Vas megyében 3 827 álláskeresőt tartottak számon szeptemberben: 59 fővel többet mint augusztusban, de több mint négyszázzal kevesebbet mint januárban. Az előző évek ugyanezen időszakához viszonyítva is kedvező az adat: tavaly ez a szám 4106, 2020-ban 6249 volt, 2010-ben pedig meghaladta a tízezret a vasi állás keresők száma.

Szeptemberben a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva öt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,8 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron megye (1,3%, illetve 1,0%) rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé tartozik Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye is. Megyénkben ez a mutató egyébként egész évben az országos átlag alatti: szeptemberben 2,9; januárban pedig 3,2 százalék volt.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentéséből kiderül az is: a 15-74 éves korosztályban a munkanélküliek száma a 2022. június – augusztusi gördülő negyedévben 165,5 ezer főt tett ki, amely 3,4 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett. Az elemzés kitér továbbá arra is: szeptemberben 139 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 57,1 százaléka álláskeresési ellátásban, 42,9 százaléka pedig szociális jellegű támogatásban részesült. Az álláskeresők 41,7 százaléka pedig semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

2022. szeptemberben a nyilvántartásban 15,7 ezer pályakezdő szerepelt, arányuk az összes álláskereső között 6,6 százalékot jelentett. Vas megyében 214 pályakezdőt regisztráltak az előző hónapban, 24 fővel többet mint augusztusban.

A munkaerőigények alakulásáról is hónapról hónapra képet ad a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Idén szeptemberben a foglalkoztatók összesen 50,2 ezer üres álláshelyet jelentettek be, melynek 72,3 százalékához igényeltek támogatást. Vas megyében összesen 3 120 szabad álláshely volt szeptemberben, ebből 810-t jelentettek az adott hónapban. Érdekesség, hogy a hónap végére 1 278 darab álláshelyet betöltöttek, így további 1 842 maradt üresen. Az elemzés kitér arra is: az álláshelyek számában tartósan erős szezonalitás érzékelhető, ezért egyértelmű, a válság következményeként értékelhető tendencia nem mutatható ki.