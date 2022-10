zt a választ kaptuk, hogy háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifához lehet hozzájutni a programban. Az erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki, és továbbra is lehetővé teszik a rőzsegyűjtést.

Országszerte 152 ponton lehet fát igényelni, Vas megyében öt helyszínen: a Szombathelyi, a Szentgotthárdi, a Sárvári és a Vasvári Erdészeti Igazgatóságok pénztárában, illetve a Kőszegi Erdészeti Irodában. A nyitvatartási idő munkanapokon Szombathelyen hétfőtől csütörtökig 8-12 óra, 13-15 óra, pénteken 8 -11 óra, Szentgotthárdon, Sárváron és Vasváron hétfőtől csütörtökig 8-12 óra, pénteken 8 -11 óra, Kőszegen kedden és csütörtökön 13-15 óra. A személyes igénylésen kívül lehetőség van online regisztrációra is, amelynek felülete a www.szherdeszet.hu honlapon érhető el. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint élénk az érdeklődés, az igények kiszolgálására a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt erdőterületen 46 brigád, 147 fakitermelő, 14 fakitermelő gép, 29 erdészeti közelítő szerelvény és további 38 erőgép dolgozik.

Az erdőgazdaságok naponta több száz hívást kapnak országos szinten, és ezerszámra fogadnak e-maileket. Vas megyében is nagyon keresett a fix áras tűzifa, telefonon és e-mailben is élénk az érdeklődés, amelyet a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai hatékonyan kezelnek és tájékoztatják a leendő vásárlóinkat. A társaságnál eddig 2085 megrendelő jelezte az igényét a maximált áras tűzifára. A megnövekedett lakossági tűzifaigény kielégítése érdekében a társaság vágáscserével és többlet fakitermeléssel (elsősorban tűzifát adó akácos állományok véghasználatának) biztosítja a szükséges mennyiséget. Jelenleg a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt erdőterületen a fakitermelő kapacitás hozzávetőleg napi ezer köbméter faanyag termelését teszi lehetővé.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. vállalja a befizetett tűzifa házhoz szállítását is, amelyet a Vas megyei megrendelők döntő része igénybe is vesz a hatósági áras Tűzifaprogram keretében megrendelt tűzifa esetében. A gördülékeny kiszolgálás érdekében a fakitermelés fokozása mellett faanyag fuvarozást végző vállalkozók bevonásával a szállítási kapacitását is jelentősen megnövelték. Átlagosan néhány héten belül kiszállítják a befizetett tűzifát. A kereslet eloszlása a megyében nem egyenletes - az igények közel fele Szombathely vonzáskörzetében jelentkezik -, ezért a kiszolgálás ideje szervezeti egységenként változó.