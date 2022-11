- Ebben az önkormányzati ciklusban magas hozzáadott értékű új beruházó nem érkezett Szombathelyre. A Schaeffler-beruházás is még az előző városvezetés fejlesztést előkészítő munkájának eredménye, így a terület magterületből való átsorolása is Puskás Tivadar polgármestersége idején történt meg – hangsúlyozta Illés Károly, aki 2014 és 2019 között dr. Puskás Tivadar mellett városfejlesztésért is felelős alpolgármesterként dolgozott.

A sajtótájékoztatón megtudtuk: a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől (HIPA) származó információk szerint az év első tíz hónapjában tizenkét alkalommal ajánlották ki a szombathelyi területeket befektetőknek lehetséges helyszínként, és több esetben keresték a baloldali városvezetést információszerzés érdekében. - A HIPA felé a kért adatszolgáltatások vagy nagyon nehezen, vagy nagyon késve, vagy egyáltalán nem történtek meg – mondta el Illés Károly, majd hozzátette: - Szeretnénk felhívni a városvezetés figyelmét arra, mennyire fontos, hogy szoros együttműködés legyen az önkormányzat és a HIPA között. Az ügynökség ugyanis a Külügyminisztériumhoz tartozik, ezért úgy gondolom, elképzelhetetlen, hogy az ő közreműködésük nélkül komoly nemzetközi befektető érkezzen városunkba. Felszólítjuk a városvezetést, vegyék komolyan ezeket a megkereséseket, s reméljük, hogy ennek következményeként a jövőben megjelennek a magas hozzáadott értékű fejlesztő cégek – húzta alá Illés Károly.

A politikus szólt arról is, hogy ennek elsődleges feltétele az is, hogy az északi iparterület villamosenergia-ellátását fejlesszék. Illés szerint éppen ezért az utak építése ráér majd akkor, amikor már itt lesznek a befektetők, de megfelelő villamosenergia-ellátottság nélkül nem fognak ide jönni. - Kérjük a városvezetést, tárgyaljanak az e-on illetékeseivel a villamosenergia-hálózat bővítéséről. Tudjuk, hogy ehhez szükség van a vépi trafóállomás fejlesztésére is. Ezeket a folyamatokat azonban haladéktalanul el kell kezdeni, mert ez Szombathely jövőjének és hosszú távú fejlődésének záloga – szögezte le Illés Károly.