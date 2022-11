Szombathely

Átlagosan 85 forintba kerül a tojás darabja Szombathelyen, miután a kormány döntése szerint a szeptember 30-i áron kell kínálniuk a terméket a kereskedőknek (az árbefagyasztás az év végéig, december 31-éig tart a friss kormányrendelet szerint). Több üzletben megfordultunk kedden, hiányt sehol sem tapasztalnak, pedig a kereslet érezhetően megnövekedett a tojás iránt. Nézzük a részleteket! Korábban 1050, most 899 forintot kérnek az egyik szombathelyi zöldségesstandnál tíz darab L-es méretű tojásért. Bár a forgalommal nem elégedett az eladó, azt tapasztalja, hogy a vásárlók örülnek az árcsökkenésnek, talán többen is viszik a tojást. Egy másik zöldségesstandnál egyértelmű keresletnövekedésről számol be Toldi Anikó. Hozzáteszi: nem hallotta, hogy hiány lenne tojásból, épp ma kaptak friss árut. A múlt héten még 950, most 850 forintot kell itt fizetni tíz darabért. – A tyúkok tojnak, nem lesz hiány – véli egy kisbolt eladója, ahol az ársapka előtt 120, most 85 forintba kerül a tojás darabja.

Toldi Anikó mutatja a friss tojást az egyik szombathelyi zöldségesnél

Fotós: © Cseh Gábor

Jártunk az egyik nagy multinacionális üzletlánc szombathelyi áruházában is: ott mennyiségi korlátozást vezettek be, egyszerre maximum egy doboz vagy egy tálca vásárolható. A tíz darab M-es tojásért 849 forintot kérnek. A magyarországi élelmiszerlánc szombathelyi üzletében épp ottjártunkkor töltötték fel a polcot – ott szintén 849 forintot kell fizetni tíz darab M-es tojásért.

Bük

A város központjában lévő, magyar tulajdonú élelmiszerlánc boltjában kedden napközben az M-es méretű, tízdarabos tojáscsomag ára 875 forint. Ott is korlátozást vezettek be, az egyszerre megvásárolható limitet húsz darabban határozták meg. Ugyanennek a hálózatnak a Bükfürdő felőli részén található üzletében azonban nem volt kedden mennyiségi korlát. Ahogy az egyik munkatársuk fogalmazott: most ez a helyzet, de holnap már más szabályokat is hozhatnak. Az mindenesetre tény, hogy tojásból hiányt – egyelőre legalábbis – nem tapasztaltak.

Körmend

Az M-es tojásokat a hatósági ár bevezetés előtt a boltokban jellemzően 105–110 forintért lehetett megvenni. Körmenden jó a helyzet, kedden minden élelmiszer-áruházban láttunk tojást a polcokon. Van kereslet is, ottjártunkkor minden ötödik vevő tesz a kosarába egy-két dobozzal. Van olyan is, aki a harmincdarabos, nagyobb kiszerelést keresi. Kovács Lászlónét szólítjuk meg az egyik multinacionális cég üzletében, ő azt mondja, hogy M-es méretű, ársapkás tojást vásárol – ha éppen nem lenne, megvenné a drágábbat is. Sokszor készít süteményt, hetente egy dobozzal biztos kell neki a sütéshez, más célra pedig még legalább ennyit felhasznál. Az egyik magyar tulajdonú üzletlánc körmendi boltjában az eladókat kérdezzük, hogy tapasztaltak-e tojáshiányt. Gyorsan jön a válasz: náluk mindig van utánpótlás, naponta kapnak friss tojást egy nagy kartonnal. A kereslet is nagy, van nem egy olyan vásárló, aki négy-öt dobozzal is elvisz egyszerre. – Nálunk nincs korlátozás, mindenki annyit vesz, amennyit akar, legalábbis a készlet erejéig – tudjuk meg. Ebben a boltban amúgy helyi, körmendi termelő tojását lehet kapni, M-es méretben.